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Yüzbaşıoğlu, Herkesi Covidvac Aşısı Olmaya Davet Ediyorum

Özel Sular Vatan Hastanesi başhekimi Dr. Kemal Yüzbaşıoğlu, sağlık bakanlığının temin ettiği CovidVac aşısı hakkında konuştu.

Yüzbaşıoğlu, Herkesi Covidvac Aşısı Olmaya Davet Ediyorum

Yüzbaşıoğlu, Herkesi Covidvac Aşısı Olmaya Davet Ediyorum

Özel Sular Vatan Hastanesi başhekimi Dr. Kemal Yüzbaşıoğlu, sağlık bakanlığının temin ettiği CovidVac aşısı hakkında konuştu.

15 Ocak 2021 Cuma 11:50
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Yüzbaşıoğlu, “Bilindiği üzere Covid-19 salgını ve pandemisiyle tüm Türkiye olarak bir savaş içerisindeyiz. Şehrimize sağlık bakanlığımızın temin ettiği CovidVac aşısı ilimize ulaştı, hastanemize ulaştı. Ben kendi aşımı yaptırdım. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz.” dedi.

“Covid’i hep birlikte yeneceğiz”

CovidVac aşısının önemine dikkat çeken Dr. Kemal Yüzbaşıoğlu şunları söyledi: “Tabi öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacak daha sonra risk gruplarına göre vatandaşlarımız da hepsi aşılanma, aşı temini olacaktır. Bu şekilde bu Covid-19 pandemisinin bir an önce sonlandırmak için biz de elimizden geleni yapmaktayız. Vatandaşlarımızın da aşılama konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Öncelikle risk gruplarından bahsederken sağlık çalışanlarımız tabii ki öncelikli ondan sonra kronik hastalıklar, virüs gruplarına göre vatandaşlarımıza sırayla kısa süre içerisinde yapılacaktır. Vatandaşlarımız MHRS sistemi hasta doktor randevu sistemi üzerinden internet üzerinden randevu alarak, kendilerine gün ve saat ve belirtilecek olup ona göre aşılamaları yapılacaktır. Covid-19 sürecinde yaklaşık 1 yıldır Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptık, bütün vatandaşlarımız elinden gelen gayreti gösterdi. Kısıtlamalarla rivayet etti. Bu aşılamada; artık son parçası. Aşılamayla İnşallah kısa bir süre içerisinde Türkiye bu sıkıntıdan, öncelikle Türkiye bu sıkıntıdan kurtulacaktır. Vatandaşlarımızın sağduyulu olduğunu biliyoruz. Çok da teşekkür ediyoruz. Bu işi hep birlikte yeneceğiz.”

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