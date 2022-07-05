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Zabıta Ekiplerinden Kurban Satış Yerlerinde Denetim

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Satış alanlarında denetim yaparak satıcıları uyardı.

Zabıta Ekiplerinden Kurban Satış Yerlerinde Denetim

Zabıta Ekiplerinden Kurban Satış Yerlerinde Denetim

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Satış alanlarında denetim yaparak satıcıları uyardı.

05 Temmuz 2022 Salı 08:37
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Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini artıran Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kurban satış yerlerinde satıcıları bilgilendirdi. Kurban bayramına kadar kurban satış alanlarında sabit ekip bulunduracaklarını bildiren Dulkadiroğlu Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir şekilde alışveriş yapmaları adına gereken tüm tedbirlerin alındığını iletti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bölgelerinde kurulan kurban pazar yerlerinin bayrama kadar denetleneceğini bildirdi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Kurban bayramı dolayısıyla bölgemizde belirlediğimiz kurban satış alanlarında zabıta ekiplerimiz denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde alışveriş yapabilmeleri adına ekiplerimiz bu alanda gece gündüz bulunacaklar. Bu hususta vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Burada bulunan satıcılarımızın da aynı şekilde rahat bir şekilde satış yapabilmeleri adına da gerekeni yapacağız.”

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Zabıta Ekiplerinden Kurban Satış Yerlerinde Denetim
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