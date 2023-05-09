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Zafer Partisi Milletvekili adayı Yüksel Bağcıoğlu Bertizlilere seslendi!

Bertiz Kemallı Köyünde doğup büyüyen Yüksel Bağcıoğlu Bertizli hemşehrilerine seslendi.

Zafer Partisi Milletvekili adayı Yüksel Bağcıoğlu Bertizlilere seslendi!

Zafer Partisi Milletvekili adayı Yüksel Bağcıoğlu Bertizlilere seslendi!

Bertiz Kemallı Köyünde doğup büyüyen Yüksel Bağcıoğlu Bertizli hemşehrilerine seslendi.

09 Mayıs 2023 Salı 10:37

Bertiz 22 köye ve kasabadan oluşan, şehirde ikamet eden bertizlilerle birlikte 130 bin oy potansiyeline sahip bir bölgedir. Bu seçmen sayısı ile birlik olunduğu takdirde Bertiz bölgesinden 2 milletvekili 2 belediye başkanı encümenlerin hepsini seçebilecek bir gücümüz var. Fakat gücümüzün farkında olmayan bir millet olarak anılmamak için milletvekili adaylık başvurumu yaptım. Bunun gençlerimize örnek olmasını istedim. Şehirde/şehir yönetiminde söz sahibi olmamız gerekirken baktığımızda insanlar umutsuz, partilerin aday listesinde Kahramanmaraşlı yok neredeyse. Maraşta büyümemiş, ikamet etmemiş biri ne bölgenin ve şehrin sorunlarını bilir ne de bölgeyi tanırlar. Bu nasıl bir kader. Aşık Mahsuni Şerif'in bir türküsünde "Yolsuz Maraş, susuz Antep" derdi. Şimdi "sahipsiz Maraş" olduk.

Bölgeyi daha iyi hale getirebilmek, sesimizi duyurabilmek, daha iyi hizmet getirebilmek için Bertiz bölgesinden bu zamana kadar milletvekili adayı olan tek kişi benim Yüksel Bağcıoğlu.

Kahramanmaraş olarak gücümüzün farkında olsak, Türkiye olarak gücümüzün farkına varsak, yanlışlarımızı düzeltsek, hak ve hukuka gerekli değeri versek çok daha iyi yerlerde oluruz.

Saygılarımla

Yüksel Bağcıoğlu Zafer Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Adayı.

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Zafer Partisi Milletvekili Adayı Yüksel Bağcıoğlu Bertizlilere Seslendi!
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