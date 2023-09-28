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Zeytinburnu Yöresel Günlerde Sütçü İmam Ruhu Yaşatıldı

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Dernekler Federasyonu ( ZEYDEF) koordinasyonunda geleneksel hale gelerek bu yıl 19.’ncusu düzenlenen Yöresel Günler de Akdeniz Bölgesini temsilen katılan ZEKAMDER – Zeytinburnu Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği “SÜT İKRAMIYLA Sütçü İmam Ruhu”nu yaşattı.

Zeytinburnu Yöresel Günlerde Sütçü İmam Ruhu Yaşatıldı

Zeytinburnu Yöresel Günlerde Sütçü İmam Ruhu Yaşatıldı

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi ve Zeytinburnu Dernekler Federasyonu ( ZEYDEF) koordinasyonunda geleneksel hale gelerek bu yıl 19.’ncusu düzenlenen Yöresel Günler de Akdeniz Bölgesini temsilen katılan ZEKAMDER – Zeytinburnu Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği “SÜT İKRAMIYLA Sütçü İmam Ruhu”nu yaşattı.

28 Eylül 2023 Perşembe 16:58

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Yöresel Günler etkinlikleri, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda başladı. Etkinliklerde Türkiye'nin 7 bölgesi, Rumeli-Balkan bölgesi ve Türk Dünyası bölgesine ait ürünler tanıtılıyor ve konserler ile yöresel halk oyunları gösterileri düzenleniyor. Etkinlikler 1 Ekim tarihine kadar devam edecek. Akdeniz Bölgesini adına şehrimiz Kahramanmaraş katıldı. Şehrimizi Zeytinburnu Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneğimiz (ZEKAMDER) temsil ediyor.

“ ZEKAMDER Başkanı Necati Kalem belediye de yapılan kurada 26 stant çekilişinde alanında 1 Numaralı stant bizim oldu 1 Numara da yöresel ürünlerimizle memleketimizi temsil edeceğiz, dedi.”

ZEKAMDER – Zeytinburnu Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Necati KALEM yaptığı açıklamada; bu akşam mübarek mevlit kandili olması hasebiyle İslam âleminin mübarek mevlit kandilini kutluyorum. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy beyefendi teşrifleriyle bu akşam burada kurtuluş savaşında düşmana ilk kurşunu atan şehrimizin kurtuluş mücadelesinde simge olan Sütçü İmam’ın ruhunu yaşatarak etkinlik alanına katılanlara SÜT İKRAMI’nda bulunduk. Alana kurulan devasa kazanda 300 Litre taze süt kaynatılarak savura savura bardak bardak halka ikram edildi. Belediye Başkanımız Ömer Arısoy’a Kahramanmaraş Dernekleri Federasyon Başkanımız Uğur Yinanç’a Zeytinburnu Dernekleri Federasyonu Dilman Kaya’ya, Ak Parti Zeytinburnu İlçe Başkanımız Abdül Selami Delibalta, MHP Zeytinburnu İlçe Başkanımız Habip Kapıcıoğlu, Güngören Kent Konseyi Başkanı Bilal Ardıç başkanımıza Araştırmacı yazar Nuray Karpuzcu hocama, Yedi Renk Tek Yürek Platformu Kadın Kolları Başkanımız Asuman Sula Durmuşoğlu, Yeşiltepe Mahalle Muhtarımız bizlerin hep yanında yer alan Nadiye Polat hanımefendiye Kahramanmaraş’ımızın il, ilçe ve belde dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederken Tarih, Kültür ve İnanç Turizminin Başkenti Kahramanmaraş Afşin
Ashab-ı Kehf Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven beyefendiye çok teşekkür ediyorum dedi.

ZEKAMDER tarafından Zeytinburnu Yöresel Günler de Sütçü İmam Ruhu Yaşatılırken etkinliğe katılanlara Kahramanmaraş Afşinli hemşehrimiz Musa Köse ustamızın yaptığı “halk tatlısı Kıvrım Tatlı ve Dondurma” ikram edilirken protokol üyelerine memleketimize özgü “ kete, elma kurusu, dut kurusu ve MARAŞ tarhanası, kıvrım tatlı ve dondurma ” ikram edildi.

Kahramanmaraş Dernekleri Federasyon Başkanı Uğur YİNANÇ ile Zeytinburnu Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Necati KALEM tarafından Tarih, Kültür ve İnanç Turizminin Başkenti Kahramanmaraş Afşin Ashab-ı Kehf Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven adına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer ARISOY’a sahne de Ashab-ı Kehf temalı tablo takdim edildi.

Bilgi notu: Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanında düzenlenen 19. Yöresel Günler etkinlikleri 1 nolu stantta Zeytinburnu Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneğimiz tarafından 01 Ekim akşamına kadar devam edecek etkinlikte çay ve yöresel lezzetler, ürünler ikram ediliyor. İETT 93/93M/93T/93C ve Marmaray ile alana kolayca ulaşabilirsiniz.

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Zeytinburnu Yöresel Günlerde Sütçü İmam Ruhu Yaşatıldı
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