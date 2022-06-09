Zırıkanlılar aile birliği buluşuyor!

Türkiye ve Dünyaya dağılmış “Zırıkanlılar” İzmir’de bir araya geliyor…

“Birlik İçin Bende Varım” şiarıyla İzmir’da düzenleyeceğimiz Kongremize ülkemizin çeşitli illerinden Zırıkan aile fertlerinin katılımı büyük birlik kuruluyor

Türkiye’nin birçok yerinde ailenin bir araya gelmesi için çalışmalar yapan aile büyükleri yanı sıra son zamanlarda sosyal medyanın gelişmesi ile gençler arasında hızlı bir şekilde aile bireyleri birbiri ile tanışıp kaynaşmaya başlandı. Sosyal Medyada facebookta “Seyyid Şeyh Hasan” grubu kuruldu. Ülkemizin her yerinden aile bireyleri bir araya gelerek destek verdiği İzmir’de Ocak 2022 yılında bölgede

Karademir ailesinin sevilen isimlerinden Sema Karademir tarafından “ZIRIKANLILAR AİLE BİRLİĞİ” Kuruldu.

Tahmini olarak 2 milyon aşkın nüfusa sahip Zırıkanlılar 19. Haziran Pazar günü İzmir Çiğli Belediyesi Meclis Konferans Salonunda Büyük Olağan Kongresini yapmak üzere buluşuyorlar. Kongreye katılacak Ailemizin seçilmiş il dernek temsilcileri ve yöneticileri yanı sıra Kongreye birçok Kamu kurumların yöneticileri, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Sivil Toplum örgütlerin temsilcileri ve bölgenin kanaat önderleri davet edilmiştir.

Derneğin İnternet Sitesi: www.zirkanzirki.org.tr

Basın İrtibat Telefonu:

Necati Karademir 0532 372 68 99

Ali Diker 0532 565 60 59

Zırıkanlıların Kısa Tarihçesi:

Şam bölgesinden Medine üzerinden Mardin Artuklu’ya yerleşen Şeyh Hasan-ı Zerraki. Halk, gayet abid ve ibadeti sevmesi dolayısıyla Seyid Şeyh Hasan etrafına toplandı. Halkın bu kadar kısa zamanda şeyhin etrafında toplanması ve büyük bir güç olmaya başlaması sebebi ile devrin Mardin beyi Emir Artuk Bin Ekseb kendisinden korkmaya başladı. Artuk Bey, Şeyh Hasan’ı Mardin kalesinde hapse atmaya karar verdi. Fakat bu hapis sırasında Şeyh Hasan’dan zuhur eden bazı olağanüstü hal ve kerametler. Artuk Beyi korkuttu. Artuk Bey şeyhin gerçekten bir Allah dostu olduğuna inandı. Onu hapisten çıkardı. O sırada kızı sevdaya tutulmuş ve delirmişti. Devrin tabip ve cerrahları onu iyileştirmede aciz kalınca Emir Artuk şeyhten kızı için dua etmesi ricasında bulundu. Şeyh dua etti ve Allah’ın izni ile kız sıhhatine kavuştu. Artuk Bey Şeyh Hasan’ın bu kerameti karşısında onun müridi olmaya ve tarikatına girmeye karar verdi. Daha da İleri giderek kızını Şeyh Hasan’la evlendirdi. Uzun bir müddetten sonra Artuk Bey vefat etti. Halkın da kabul etmesi ile Şeyh Hasan, Mardin’de bir bölge beyliğine getirildi.

Zirikanlılar dört koldan meydana gelmektedir;

1-Tercil beyleri

2-Atak beyleri

3-Dérzin beyleri

4-Gırdıkan beyleridir.

Seyit Şeyh Hasan’ın soyunun İmam Ali’ye dayanmaktadır. O’nun seceresine babadan oğula şu şekilde verir: İmam El-Murtaza Ali, Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed El Bakır, Seyit Cafer (Cafer-i Sadık olmalı, SC), Seyit İsmail El-Ekber, Seyit Yahya El-Ekna, Seyit Cafer El-Katil, Seyit Tahir, Seyit Ali, Seyit Kasım, Sefil, Seyit Ahmet, Seyit Abdurrahman, Seyit Hasan (Zırkanlılar’ın atası olan Seyit Hasan Zeraki).



Bu soyağacı Şeyh Hasan Zeraki ve Zırkanlılar’ın o tarihteki inançlarına açıklık getirmektedir. Şeyh Hasan’ın Ahmet, Süleyman, Kasım, Yusuf ve Hüseyin adlarında beş oğlu bulunmaktadır. Tercil ve Atak (Hazro ve Lice)’ın bir zaman için Şeyh Hasan ve burada adlarını verdiği oğulları tarafından yönetildiği bilinmektedir.

Zırıkanlıların Yerleşim Yerleri

Zırıkan beylerine bağlı Zırıkanlılar Günümüzde birçok bölgede dağınık şekilde yaşamlarına devam etmektedirler. Şanlıurfa merkez, Birecik, Suruç, Siverek, Van, Elazığ, Mardin, Kızıltepe, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Erzincan, Tekman, Karayazı, Hınıs’ın yanı sıra İran, Irak gibi memleketlerde Zırikanlılar yaşamaktadır. Bugün ise ülkenin ve dünyanın birçok yerine dağılmış bir Aileden oluşmaktadır.

ZİRİKANLILARIN ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİ

1-KEREMÊ KOLAĞASI

Hamidiye alayları adına Maku ve qeleni köprüsünde Ferzende, Şemıkanlı Temır ve Feto ile beraber İranlılara karşı üstün bir kahramanlık gösteren ve Kerem" kol Ağası olarak ün yapan Karayazılı kerem Begé zirkidir, Şéré Qeleniyé olarak ün yapmıştır, bu ailenin amcaoğulları, Avdal Ağa, Kulixan Beg’dir.

2-Şems Bey

Kürdi Şems Bey adıyla ünlüydü. Ahmet Bey'in oğlu ve İtaki imaretinin emiriydi. Çaldıran Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin himayesine girerek, Tercil Kalesi'ni ele geçirdi.

3-Haydar Bey

Zırki ailesinden Kürt Şems Bey'in oğlu ve Tercil emiridir. Kanuni Sultan Süleyman'ın fermamyla ba¬basının yerine emir olarak atandı. Uzun bir süre hükümdarlık yaptı. KumandanMustafa Paşa ile birlikte Şirvan, Gürcistan ve Van seferlerine katildi. Çaldıran Savaşı sırasında diğer Kürt emirleriyle birlikte meşhur oldu.

4-Nasır Bey

Bu Kurdukan (Gırdıkan) emiridir. Nasır Bey ile Şah Kuli Bey el-Derzeni arasında düşmanlık vardı. Nasır Bey, Şah Kuli'yi öldürdükten sonra, kendisi de Osmanlı Sultanı'nm emriyle Bolu'da öldürüldü.