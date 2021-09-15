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Ziya Yenipınar, “Okullar açıldı ama yeterli sayıda temizlik görevlisi hala yok..”

Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şube Başkanı Ziya Yenipınar, Kahramanmaraş’taki okullarda temzilik perspnelinin eksik olduğunu söyledi.

Ziya Yenipınar, “Okullar açıldı ama yeterli sayıda temizlik görevlisi hala yok..”

Ziya Yenipınar, “Okullar açıldı ama yeterli sayıda temizlik görevlisi hala yok..”

Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şube Başkanı Ziya Yenipınar, Kahramanmaraş’taki okullarda temzilik perspnelinin eksik olduğunu söyledi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 15:04
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Yenipınar yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“İlimiz Kahramanmaraş’ta şu an aktif olarak faaliyet gösteren 1500 civarında okul var. Aldığımız duyumlar Tüm İl Geneline TYP kapsamında sadece 377 kişinin görevlendirileceği yönünde. Bu rakam sadece Onikişubat İlçemizdeki 276 okula bile yetmeyecek vaziyette. Pandemi nedeniyle zorlayarak açtığımız okullarda Maske-Mesafe-Temizlik yargısının TEMİZLİK kısmını bu okullar nasıl sağlayacak? Temizliğin sağlanamadığı yerde çocuklarımız ve Eğitimci Arkadaşlarımız nasıl ders işleyecek?

    Devletimizin Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı pandemi konusunda hassasiyetle uyarı yaparken okullarımıza yeteri kadar temizlik görevlisi verilmemesi bulaşı riskini artıracak çok büyük bir etmen olacaktır. Hatta bu rakamlara göre güvelik görevlisi alımının da mümkün olmayacağı görülmektedir. Eğer okullarda güvenlik görevlisi olmazsa da okullarda güvenlik zaafiyetinin yaşanmasına neden olacaktır.

      Bu riskleri ilimizdeki üst düzey yöneticilerimizin almayacağını düşünmekle birlikte bu konuyla alakalı gerekli yerlerle derhal bağlantıya geçileceğini umuyorum. Aksi taktirde hem sağlık hemde güvenlik anlamında sıkıntılar yaşanacak, ve zorlanarak açılan okullarımız maalesef tekrar kapanmak durumunda kalacaktır. Türk Eğitim Sen olarak bu konuyu kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.”

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