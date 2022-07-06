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Ziya Yenipınar’dan bayram mesajı

Kamu Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ziya Yenipınar, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Ziya Yenipınar’dan bayram mesajı

Ziya Yenipınar’dan bayram mesajı

Kamu Sen İl Başkanı ve Türk Eğitim Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ziya Yenipınar, Kurban Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 19:20
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Bayramların dargınlıkların giderildiği günler olduğunu belirten Yenipınar, Bayramların, toplumda karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup barıştıran, kardeşçe kucaklaştıran, birlik ve beraberliği, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren müstesna günler olduğunu söyledi.

Yenipınar; “Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Öncelikle bu önemli ve anlamlı günlerin ülkemiz, İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Sevginin, paylaşmanın, dayanışmanın, dargınlıkları aradan kaldırıp yeniden kucaklaşmanın, duygu birliğinin en üst noktaya çıktığı böyle zamanların çoğaltılması ve her günün bayram gibi yaşanabilmesi için gayret sarf etmeliyiz.

Kurban Bayramı ve diğer özel günlerin bizlere hatırlattığı en önemli husus budur. Başta ülkem ve tüm İslam âlemine huzurlar getirmesini temenni ediyor, daha nice bayramlara sağlık, mutluluk ve huzur içinde ulaşmayı Yüce Rabbimizden temenni ediyorum” diye konuştu.

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Ziya Yenipınar’dan Bayram Mesajı
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