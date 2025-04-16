Dora, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yazılı soru önergesi sunarak üreticilerin karşı karşıya kaldığı mağduriyetlerin giderilmesi için somut adımlar atılmasını istedi.

Zirai don olayından en ağır darbeyi Elbistan, Göksun, Bertiz ve Çağlayancerit bölgeleri aldı. Özellikle kayısı, elma, ceviz ve üzüm üretiminde neredeyse tamamına yakın ürün kaybı yaşanırken, çok sayıda tarım arazisi de kullanılmaz hale geldi. Dora, felaketin yalnızca mahsul kaybıyla sınırlı kalmadığını, dikili ve ekili alanlarda da ciddi tahribat oluştuğunu belirtti.

“Tarım, Kahramanmaraş’ın Bel Kemiğidir”

Dora, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede tarımın Kahramanmaraş için hayati önem taşıdığına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Tarım sektörü sadece çiftçilerimizin geçim kapısı değil, aynı zamanda ilimizin ekonomik kalkınmasının da temel dayanağıdır. Zirai don gibi doğal afetler, hem üreticilerimizi hem de tarıma dayalı sanayi ve ticaret yapısını büyük bir risk altına sokuyor.”

Bakanlığa Beş Kritik Soru

Milletvekili Dora’nın Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’ya yönelttiği beş kritik soru, felaketin boyutunun net şekilde ortaya konması ve üreticilerin geleceği için atılacak adımlar açısından büyük önem taşıyor:

Zirai don olayından etkilenen tarım alanlarının toplam yüzölçümü ne kadardır? Hangi tarım ürünleri zarar görmüş ve ne oranda kayıp yaşanmıştır? Hasar tespit çalışmaları tamamlandı mı, ne aşamadadır? TARSİM dışında kalan üreticiler için özel bir destek programı planlanmakta mıdır? Doğal afetlere karşı tarımsal üretimi koruyacak kapsamlı bir eylem planı oluşturulacak mıdır?

“Çiftçimiz Yalnız Bırakılmamalı”

Dora, sigortasız ya da eksik sigortalı üreticilerin durumu için ayrıca çağrıda bulundu. Bu kesimin ağır zararla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Dora, özel destek ve hibe paketleriyle bu üreticilerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

“Kahramanmaraşlı üreticimiz alın teriyle toprağa hayat veriyor. Biz de onların emeğini korumakla yükümlüyüz. Sadece ekonomik değil, moral desteğe de ihtiyaçları var. Üreticimizin umudunu kaybetmesine izin vermemeliyiz.”