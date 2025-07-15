15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Polis Memuru Niyazi Ergüven, Türkoğlu’nda kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Ergüven için düzenlenen kabir ziyaretine; ValiMükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve şehir protokolü katıldı. Anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak şehit Ergüven ve tüm şehitler için dualar edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve beraberindeki heyet, şehidin mezarına karanfil bırakarak kabri başında dua etti. Ziyarette Başkan Görgel, şehidin ailesiyle yakından ilgilenerek taziyelerini iletti ve acılarını paylaştı.

“Şehitlerimiz, Milletimizin Alnının Akıdır, Onurudur”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Ankara Gölbaşı’nda hainlerin hedefi olan Özel Harekât Daire Başkanlığında şehit düşen kahraman evladımız Niyazi Ergüven, bu milletin alnının akıdır, onurudur. Bugün burada, onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, dua ediyoruz. Rabbim başta şehidimiz Niyazi Ergüven olmak üzere, tüm şehitlerimize rahmet eylesin, kıymetli ailelerine sabırlar ihsan eylesin. Bu millet, 15 Temmuz’da topyekûn bir destan yazmıştır. O ruhu diri tutmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur” cümlelerini kaydetti.