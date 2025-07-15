Başkan Görgel, “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; milletimizin birliğinin ve beraberliğinin daim olmasını niyaz ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü ihanetten muhafaza eylesin” dedi.

15 Temmuz’un 9’uncu yıl dönümünde düzenlenen anma programlarının ilk durağı, aziz şehitlerin ebedi istirahatgahı oldu. Ziyarete;ValiMükerremÜnlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici,Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, rektörler, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Şeyh Adil Mezarlığı’ndaki şehitlikte tek tek şehit kabirlerini ziyaret eden protokol üyeleri, karanfiller bırakarak dua etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla, vatan uğruna can veren kahramanlar bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı.

“Aynı İnanç ve Kararlılıkla Ülkemizi Daha Güçlü Yarınlara Taşıyacağız”

Şehitlik ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “15 Temmuz, milletimizin cesaretiyle yazdığı eşsiz bir destanın adıdır. O gece, aziz milletimiz bayrağına, ezanına ve vatanına sahip çıkarak hain darbe girişimine geçit vermedi. Aynı inançla, aynı kararlılıkla ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Birliğimize, beraberliğimize ve demokrasimize uzanan her türlü tehdide karşı durmaya devam edeceğiz. Bu vatan, şehitlerimizin emanetidir ve biz o emanete son nefesimize kadar sahip çıkacağız.Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; milletimizin birliğinin ve beraberliğinin daim olmasını niyaz ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü ihanetten muhafaza eylesin” cümlelerini kaydetti.