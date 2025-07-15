Kahramanmaraş İnsani Yardım Derneği Uluslararası Doktorlar Derneği AID vasıtasıyla 250 insanın katarakt ameliyatını üstlendi.

Somali'deki vatandaşlar 6 şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadıkları derin yokluk ve yoksulluğa rağmen Türkiye’ye 5 milyon USD bağış gönderdi.

Somali’nin bu kadirşinas yardım projesine Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği duyarsız kalmayarak, hem kurban bayramında kurban bağışları yaptı, hem de 250 insana ışık olmak için 250 katarakt projesi başlattı. Bağışçılar 250 katarakt projesine 165 adet katarakt bağışında bulundu.