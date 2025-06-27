Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle şehre kazandırılacak olan “15 Temmuz Spor Vadisi” projesi için ilk somut adımı attı.

Şehrin merkezindeki en önemli yeşil alanlardan biri olan 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilecek dev spor kompleksi için ihale gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İhale Servisi’nde yapılan ihaleye 3firma teklif sundu. Verilen tekliflerin değerlendirilmesinin ardındanprojenin yapımına başlanacak.

Tüm Yaş Grupları İçin Yeni Yaşam Alanı

Toplamda 30 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek 15 Temmuz Spor Vadisi; spor, dinlenme ve doğal yaşamı bir araya getiren özgün bir mimariyle tasarlandı. Proje kapsamında; 4 adet uluslararası standartlarda tenis sahası, 3 adet basketbol sahası, 1 adet bocce alanı, 2 adet açık hava fitness alanı, 2 açık alan satranç ünitesi, 2 masa tenisi alanı, 800 metrekarelik spor temalı çocuk oyun alanı, 40 adet modern kamelya ve 10 bank, soyunma ve hakem odaları ile doğal görselliğiyle dikkat çekecek biyolojik gölet yer alacak. Spor Vadisi, yalnızca bir spor kompleksi olmanın ötesinde; ailelerin vakit geçirebileceği, gençlerin sosyalleşebileceği ve doğayla iç içe aktivitelerin yapılabileceği yeni bir yaşam alanı olarak konumlanıyor.

“Sporu ve Doğayı Şehrimizin Kalbinde Buluşturuyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Sporun birleştirici gücüne inanıyor, Kahramanmaraş’ımızı sağlıklı ve dinamik bir şehir kimliğiyle buluşturmak istiyoruz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızla birlikte hayata geçireceğimiz 15 Temmuz Spor Vadisi, yalnızca bir spor kompleksi değil; aynı zamanda vatandaşlarımız için doğal bir buluşma ve dinlenme alanı olacak. 30 bin metrekarelik alana sahip bu vizyon proje ile hem şehrimizin spor altyapısını geliştiriyoruz hem de doğayla iç içe sosyal yaşam alanlarını artırıyoruz.Şehrimizin merkezine nefes aldıracak bu alan; gençlerimizin enerjisini sporla buluşturacak, ailelerin huzurla vakit geçirebileceği bir cazibe merkezi olacak. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.