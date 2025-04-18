Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, edebiyatseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Etkinlikler, 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek 2. Geleneksel Şiir ve Musiki Gecesi ile kapılarını açacak.

Önemli isimleri ağırlayacak olan ilk program, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Saat 20.00’da başlayacak etkinlikte; usta kalemler Tezay Tezcan Akkurt, Kadriye Kırdök ve Seher Atmaca, şiir ve edebiyat tutkunlarıyla bir araya gelecek. Şiir dinletileri ve musiki performanslarının sahneleneceği gecede, sanatseverler edebiyat dolu bir atmosferde keyifli saatler geçirecek.

Tüm Sanatseverler Davetli

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Şiir ve edebiyatın başkentinde, gönüllerimizi sanatla buluşturacak bu özel programa tüm edebiyatseverleri bekliyoruz” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, 19 Nisan’da başlayacak 5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin 27 Nisan Pazar gününe kadar süreceği bildirildi. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin detaylı takvimine ise https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/04/16/5-uluslararasi-siir-ve-edebiyat-gunleri-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.