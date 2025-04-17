65 yıllık ilçe tarihinde ilk kutlamaları yapacak olan Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca dev şölene tüm hemşerilerini davet etti.

1960 yılına kadar Eloğlu ismiyle nahiye olan Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi, ilçe kuruluşunun 65. Yıl dönümünü dev organizeyle kutluyor. 20 Nisan Pazar Günü Türkoğlu Millet Meydanında gerçekleşecek etkinliklerde; eski Türkoğlu fotoğraflarının bulunduğu sergi Türkoğluları geçmişe yolculuk yaptıracak. Kortej yürüyüşü ile birlik ve beraberlik duygusunun perçinleneceği etkinliklerde ozanların atışmaları ve Türk Halk müziğinin ünlü sesi Hilmi Şahballı alanda bulunanlara müzik ziyafeti çekecek.

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca'nın duyurusuyla ilçe sakinleri büyük bir heyecan yaşarken, bu özel gün için kapsamlı bir etkinlik programı hazırlanarak Pazar günü start vermeyi bekliyor.

BAŞKAN KARACA'DAN ANLAMLI ÇAĞRI

Etkinlikle ilgili bir açıklama yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Türkoğlu'nun kendileri için bir tutku olduğunu belirterek, ilçenin tarihi değerlerini yaşatmanın önemine dikkat çekti. Başkan Karaca, "Değerli ilçe sakinlerimiz, güzide Türkoğlu'muz, tüm varlığıyla kalbimizde müstesna bir yere sahip. Bu sevda uğruna var gücümüzle çalışırken, aynı zamanda köklü geçmişimizi de birlikte anımsamak istedik. Bu gaye doğrultusunda, Türkoğlu Kaymakamlığımızla iş birliği yaparak, ilçemizin kuruluşunun 65. yıl dönümünü unutulmaz bir coşkuya dönüştürüyoruz. Türkoğlu tarihinde bir ilki gerçekleştireceğimiz bu anlamlı günde siz değerli hemşehrilerimizi de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. 20 Nisan Pazar günü hep birlikte tarihi bir ana şahitlik etmek ümidiyle sizleri etkinliğimize davet ediyorum. Sağlıcakla kalın." ifadelerini kullandı.

TARİHİ GÜN İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

20 Nisan Pazar günü gerçekleşecek olan kutlamalar, Türkoğlu'nun ilçe oluşunun 65. yıl dönümüne yakışır bir şekilde, çeşitli etkinliklerle renklenecek.İlçe halkının birlik ve beraberliğini pekiştirecek bu özel günde, katılımcılar unutulmaz anlar yaşayacak.