Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, şehrin geleceğini yakından ilgilendiren önemli gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, 2024 yılı çalışma döneminin en önemli belgelerinden biri olan 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nu da ele aldı. Yapılan oylama sonucunda, faaliyet raporu meclis üyelerinin onayıyla kabul edildi. Raporda, yıl boyunca tamamlanan projeler, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımların detaylarına yer verildi.

Toplantıda ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Encümeni ve İhtisas Komisyonu üyeleri için seçim yapıldı. Yapılan seçimlerde yeni encümen ve komisyon üyeleri belirlenerek, belediyenin idari ve teknik çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürmesi hedeflendi. Toplantı, dilek ve temenniler bölümünde meclis üyelerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

“Katılımcı, Şeffaf ve Çözüm Odaklı Yönetim Anlayışımızı Sürdürüyoruz”

Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün gerçekleştirdiğimiz Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantımızda, şehrimizin geleceği açısından son derece önemli kararları birlikte aldık. 2024 Yılı Faaliyet Raporumuz, meclis üyelerimizin onayıyla kabul edildi. Ayrıca, Encümen ve İhtisas Komisyonlarımızın yeni üyelerini belirledik. Yeni dönemde de katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimiz için alınan her kararda emeği geçen tüm meclis üyelerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.