Otizmli çocuklar ve aileleri birbirinden renkli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, otizme dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Maraş Otizm Erken Müdahale Merkezi’nde düzenlenen programda otizmli çocuklar ve aileleri için dolu dolu bir gün organize edildi.

Etkinlik kapsamında, çocuklar ve aileleri birbirinden renkli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı. Palyaço gösterileri ile kahkahaların yükseldiği programda, çocuklar mum tasarım atölyesinde kendi el emeği ürünlerini tasarlamanın mutluluğunu yaşadı. Çuval yarışı, halat çekme ve yumurta taşıma yarışmalarıyla ise hem rekabet hem de eğlence bir aradaydı. Ayrıca, çocukların hazırladığı resimlerden oluşan sergi ve el baskısı çalışmaları, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Gençlik Hareketi de etkinlikte aktif rol aldı. Gönüllü gençler, çocuklarla birlikte oyunlar oynayarak ve çeşitli etkinliklere katılarak onlara destek verdi. Programın sonunda gökyüzüne bırakılan mavi balonlar, otizme dikkat çekmenin sembolik bir ifadesi oldu.

Çocuklar ve Aileleri Etkinlikten Mutlu Ayrıldı

Etkinlik yalnızca otizmli çocuklar için değil, aileleri için de moral kaynağı oldu. Ebeveynler, bu anlamlı organizasyon için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, bu tür programların çocuklarının sosyal gelişimi üzerinde olumlu etkiler bıraktığını dile getirdi. Maraş Otizm Erken Müdahale Merkezi Müdürü Melek Abalak da etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Otizm bir ayrıcalıktır. Bunu fark ettirmek için düzenlenen bu etkinlik çocuklarımıza ve bizlere çok iyi geldi. Hep birlikte çocukları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Başta otizmli çocuklar olmak üzere tüm özel gereksinimli vatandaşların daima yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.