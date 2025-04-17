Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde başlatılan proje kapsamında, İyi Niyet Protokolü Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından imzalandı.

Protokol törenlerine, Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ev sahipliği yaptı. Her iki makamda gerçekleştirilen imza törenlerinde, projenin paydaşları olan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu ile TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger de yer aldı.

KADINLARIN SANAYİDEKİ VARLIĞI ARTIRILACAK

Sanayide Kadın Eli Projesi, kadınların sanayi sektöründe daha görünür hale gelmelerini sağlamak, üretim süreçlerine katılımlarını artırmak ve girişimcilik ekosisteminde güçlü bir yer edinmelerini desteklemek amacıyla kurgulandı. Proje kapsamında; kadın girişimcilere yönelik teknik eğitimler, mentorluk desteği, üretim alanlarına erişim imkânları ve finansal okuryazarlık gibi başlıklarda çeşitli programlar hayata geçirilecek.

BULUNTU: “KAHRAMANMARAŞ SANAYİSİNİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

Projenin Kahramanmaraş’taki kadın potansiyelini harekete geçireceğini belirten KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, imza töreninde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Kadınlarımızın üretim gücüne katkı sunmak, onları sanayimizin her alanında daha aktif kılmak bizim öncelikli hedeflerimiz arasında. Bu proje sadece kadın girişimciler için değil, Kahramanmaraş sanayisinin geleceği için de önemli bir adım.”

KENGER: “KADININ EMEĞİYLE GÜÇLENEN BİR SANAYİ”

TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Betül Zabun Kenger ise, “Kadının emeğiyle güçlenen bir sanayi, sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınmanın da temelidir. Sanayide Kadın Eli Projesi ile hem farkındalık oluşturacağız hem de somut adımlarla kadınların yanında olacağız.” şeklinde konuştu.

KADIN İSTİHDAMI DESTEKLENECEK

Kadın istihdamını ve girişimciliğini desteklemenin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da örnek bir model olmayı hedefleyen proje, yerel yönetimlerin ve özel sektörün iş birliğiyle büyüyecek.