Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, edebiyat tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde özel bir söyleşi programı gerçekleştirildi. Yazar Serdar Yakar ve Prof. Dr. Mehmet Kemal Atik’in konuk olduğu program, edebiyatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Söyleşide, edebiyat ve insan ilişkileri farklı bakış açılarıyla ele alınırken, katılımcılar düşünsel bir yolculuğa davet edildi. Yakar ve Atik, edebiyatın birey ve toplum üzerindeki etkilerine değinirken, sanatın insan ruhundaki dönüştürücü gücüne vurgu yaptı. Program sonunda dinleyicilerden gelen sorular yanıtlanarak samimi bir atmosferde sohbet gerçekleştirildi. Kahramanmaraş’ın edebiyat ve kültür dünyasındaki köklü geçmişine dikkat çeken etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

“Edebiyat Yalnızca Bir Anlatım Biçimi Değildir”

Serdar Yakar, söyleşide edebiyatın bireyin iç dünyasındaki etkilerini ve insanın kendi hikâyesini yazmadaki sorumluluğunu vurguladı. Yakar, edebiyatın yalnızca bir anlatım biçimi değil, aynı zamanda insanın kendi varoluşuna dair bir arayış ve yüzleşme alanı olduğunu ifade etti. Okurları düşünmeye ve kendi hayat öykülerini keşfetmeye davet eden Yakar, söyleşiye özgün anlatımıyla derinlik kattı.

“Edebiyat, Toplumsal Bilinç İnşasına Katkı Sağlıyor”

Prof. Dr. Mehmet Kemal Atik ise edebiyatın toplumsal yapı üzerindeki etkilerini akademik bir perspektifle değerlendirdi. Atik, edebi eserlerin sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bilinç inşasında da kritik bir rol oynadığını belirtti. Edebiyatın kültürel mirası koruma ve gelecek nesillere aktarma işlevini vurgulayan Atik, katılımcılara edebiyatın tarihsel süreçteki değişimini kapsamlı bir şekilde aktardı.