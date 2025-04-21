Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu’na bağlı Kazanlıpınar Mahallesi’nde önemli bir çalışma başlatıldı. 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören mahalle, yeni yerleşim alanına taşınırken, Büyükşehir Belediyesi de yeni evlere ulaşımı kolaylaştıracak yaklaşık 2 kilometrelik yeni yol açıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Kazı, dolgu ve zemin hazırlıkları hızla devam ederken, tamamlanan zemin işlemlerinin ardından asfalt serimi gerçekleştirilecek. Yeni yol, Kahramanmaraş – Çağlayancerit Yolu’ndan Kazanlıpınar’daki yeni yerleşim alanına doğrudan ulaşım sağlayacak.

Muhtar Çamkömürü’nden Başkan Görgel’e Teşekkür

Kazanlıpınar Mahalle Muhtarı Cuma Çamkömürü, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “6 Şubat depremlerinde mahallemiz çok büyük hasar aldı. Devletimiz sağ olsun, mahallemize yeni bir yer tahsis etti ve evlerimiz yapılıyor. Şimdi de Büyükşehir Belediyemiz, yeni evlerimize ulaşımı sağlayacak yolu inşa ediyor. Fırat Başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kazanlıpınar’da Yeni Yaşamın Kapıları Aralanıyor”

Mahalle sakinlerinden Nazmi Gökyokuş da yapılan hizmetlerin önemine vurgu yaparak, “Mahallemiz 6 Şubat depremlerinde çok ciddi hasar aldı. Bunun üzerine mahallemiz yeni bir alana taşınıyor. Büyükşehir Belediyemiz de bu yeni yaşam alanımıza ulaşım sağlayacak yeni bir yol açıyor. Fırat Görgel Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az. Bu çalışmalar Kazanlıpınar’da yeni bir tarihin, yeni bir yaşamın kapılarını aralıyor” diye konuştu.