Kahramanmaraş’ta başlayan yolculuklarını Türkiye çapına taşıdıklarını belirten Yener, sadece hibe desteğiyle sınırlı kalmayan, yatırımın tüm süreçlerini kapsayan bir hizmet verdiklerini vurguladı.

Devlet Desteklerinden Belge Süreçlerine Kadar Tüm Aşamalar İçin Çözüm Ortağı

Mel-En Proje Danışmanlık, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Türk Patent, İSO ve TSE gibi kurumlara yönelik hibe ve teşvik başvurularında yatırımcılara danışmanlık sağlıyor.

Şirket, bir tesisin kuruluş aşamasından, gerekli izinlerin alınmasına, üretim belgelerinden satış ve ihracat süreçlerine kadar her alanda aktif rol üstleniyor.

Ayşe Yener, “Süreçleri sadece alınacak hibe olarak değil, yatırımcının büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Belgeler, izinler ve pazara erişim gibi kritik konularda da yatırımcının yanındayız,” ifadelerini kullandı.

Cevizli Pekmez Sucuğundan Mermer Tesisine İlklerin Proje Danışmanı

Mel-En Danışmanlık, bugüne kadar birçok sektörde önemli projelere imza attı.

Türkiye’de ilk defa cevizli pekmez sucuğu üretim tesisinin TKDK desteğiyle inşası ve ekipman temin süreci şirket tarafından yönetildi. Aynı zamanda sıfırdan kurulan ilk mermer işleme tesisi ve Maraş tarhanası üretim tesisi de şirketin gerçekleştirdiği projeler arasında yer alıyor.

TUSAŞ’ın Kahramanmaraş’a Yatırımında Bölgenin Potansiyeli Etkili Oldu

TUSAŞ’ın Kahramanmaraş’a yaptığı yatırımı değerlendiren Yener, “Kahramanmaraş’ın homojen yapısı ve stratejik konumu TUSAŞ’ı cezbetti. Sanayicilerimiz hem savunma sanayi hem de medikal sektör için üretim yapabilecek potansiyele sahip. Özellikle metal işleme alanında TUSAŞ’a tedarikçi olmak büyük bir fırsat” dedi.

6. Bölge Teşviklerinden Yararlanma Şansı 2025’e Kadar Uzatıldı

Yener, yatırım teşvik belgeleri konusunda yatırımcıları dikkatli olmaları yönünde uyararak önemli bir detaya dikkat çekti:

“Deprem bölgesi olduğumuz için Kahramanmaraş, 6. Bölge cazibe merkezi desteklerinden faydalanıyor. Bu da yatırımcılara SGK işveren priminde 10 yıl muafiyet, inşaat’ta KDV istisnası gibi ciddi avantajlar sunuyor. Bu teşvikler 2025 sonuna kadar uzatıldı.”

Yatırıma Başlamak İsteyenlere Ücretsiz Ön Danışmanlık Fırsatı

Kahramanmaraş merkezde, Esnaf Odaları Birliği 2. katında hizmet veren Mel-En Proje Danışmanlık, yatırım yapmak isteyen girişimcilere ücretsiz ön danışmanlık sağlıyor.

Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0530 405 31 98 numaralı telefondan Ayşe Yener ve ekibine ulaşabiliyor.