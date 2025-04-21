Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD), Afşin’in Tanır Köyü’nde düzenlediği özel bir fotoğraf gezisiyle bölgenin saklı kalmış doğal ve kültürel zenginliklerini gün yüzüne çıkardı. Dernek Başkanı Baki Özdoğan öncülüğünde gerçekleşen bu anlamlı etkinlik, sadece sanat değil, aynı zamanda bir farkındalık hareketine dönüştü.

“Ağlayan Gelin” Göz Kamaştırdı!

Doğanın zarif incisi olarak bilinen ve halk arasında “ağlayan gelin” adıyla anılan ters laleler, Tanır’ın yükseklerinde açarak görenleri büyüledi. Endemik tür olmasıyla ayrı bir öneme sahip olan bu çiçekler, sadece bir fotoğraf karesinden ibaret değildi; doğaya duyulan hayranlığın canlı bir simgesiydi. Renkleriyle, zarafetiyle ve mistik havasıyla ters laleler, bölgeye gelen doğaseverleri adeta mest etti.

Tarih ve Kültür Aynı Karede Buluştu

Ters lalelerle başlayan keşif yolculuğu, Afşin’in tarihi ve kültürel dokusunu da gözler önüne serdi. Ashab-ı Kehf Külliyesi, Hurman Çayı’nın berrak suları, temiz su kaynakları, ve dört cemevi inancına ev sahipliği yapan kadim yapılar; KAMFOD üyelerinin objektifinde yeniden hayat buldu. Her kare, Anadolu’nun ruhunu taşıyan bir belgeye dönüştü.

“Bu Bölge, Doğaseverlerin ve Tarih Tutkunlarının Yeni Uğrak Noktası Olmalı”

KAMFOD Başkanı Baki Özdoğan, gezinin ardından yaptığı açıklamada şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

“Afşin sadece bir ilçe değil; Anadolu’nun kalbinde saklı kalmış bir cevherdir. Doğası, tarihi, kültürü ve eşsiz coğrafyasıyla mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. TÜRSAB başta olmak üzere tüm tur şirketlerini bu bölgeye yönelmeye davet ediyoruz. Bu topraklar doğa ve kültür turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip.”

“Bölge Belediyelerimizin Çabası Yetersiz, Daha Kapsamlı Projeler Şart”

Özdoğan ayrıca, bölgeye yönelik tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini vurgulayarak önemli bir çağrıda bulundu:

“Ne yazık ki bölge belediyelerimizin tanıtıma yönelik çalışmaları yetersiz kalıyor. Bu kadar mümtaz bir bölgenin turizmde hak ettiği yere gelebilmesi için çok yönlü projelere ihtiyaç var. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle bu güzelliklerin dünya vitrinine çıkarılması gerekiyor.”

“KAMFOD Olarak Bir Mirasın Peşindeyiz”

Son olarak, doğa ve kültür fotoğrafçılığına gönül vermiş bir ekip olarak bu güzellikleri belgelemekten gurur duyduklarını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

“Afşin’i fotoğraflamak bizim için yalnızca bir gezi değil; geçmişe, doğaya ve geleceğe karşı duyduğumuz sorumluluğun bir yansımasıydı. Bu güzellikleri sadece görmekle kalmayacak, kamuoyuna taşımaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz.”