Gecede, Türk edebiyatının önemli şiirleri seslendirilirken, unutulmaz musiki eserleri de dinleyicilerle buluştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, edebiyat ve müziğin büyüleyici buluşmasına sahne oldu. Etkinlik, “2. Geleneksel Şiir ve Musiki Gecesi” programıyla kapılarını sanatseverlere açtı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gece, Ulusal Kadın Yazarlar Derneği ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle organize edildi. Programa edebiyat ve musiki tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Gecede, Türk edebiyatının önemli şiirleri seslendirilirken, unutulmaz musiki eserleri de dinleyicilerle buluştu. Katılımcılar, “İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım”, “Nasıl Geçti Habersiz”, “Maraş'tan Bir Haber Geldi” ve “Duydum ki Unutmuşsun” gibi sevilen eserlerle hem hüzünlendi hem de geçmişin nağmeleriyle duygusal anlar yaşadı.

Programda sahne alan sanatçılar ve şiir okuyan edebiyatçılar, uzun süre alkışlandı. Katılımcılar, gecenin sonunda etkinliğin çok güzel geçtiğini ifade ederek, böyle anlamlı bir geceyi düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ve tüm katkı sunan kurumlara teşekkür etti.