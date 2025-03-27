Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Dünya Bankası desteğiyle Elbistan’da başlatılan yeni içmesuyu altyapı projesi tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 600 Milyon TL’lik yatırımla ilçeye toplam 230 kilometrelik içmesuyu hattı kazandırılıyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar, Elbistan’ın Yunus Emre, Cumhuriyet, Battalgazi ve Orhangazi mahallelerinde yoğunlaşıyor. Mevcut hatların ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle başlatılan proje ile bölgede içmesuyu altyapısı modernize ediliyor. Yüzde 20 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşan çalışmalar, etaplar halinde sürdürülerek kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yeni hatlarla birlikte hem su kayıplarının önüne geçilecek hem de daha sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu temin edilecek.

Elbistan’a 230 Kilometre Yeni İçmesuyu Hattı

Altyapı yatırımın Elbistan’ın geleceği açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Elbistan’ımızda uzun yıllardır ihtiyaç duyulan içmesuyu altyapısına yönelik çok önemli bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Dünya Bankası iş birliğiyle yürüttüğümüz bu projeyle toplam 230 kilometrelik yeni içmesuyu hattını ilçemize kazandırıyoruz. Bu projeyle 600 Milyon TL’lik bir kaynak Elbistan’ın altyapısına aktarılıyor. Projemiz tamamlandığında bölgede daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içmesuyu temini sağlanmış olacak. Altyapı yatırımları, bir şehrin geleceği için en önemli adımlardan biridir. Biz de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak için bu çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.