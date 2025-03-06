Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla hayata geçirdiği “İlçemde İftar Var” programını sürdürüyor.

Daha önce Andırın, Pazarcık ve Nurhak ilçelerinde düzenlenen iftar programının yeni durağı, Çağlayancerit olacak. 7 Mart Cuma günü Çağlayancerit Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek programda, vatandaşlara iftar yemeği ikram edilecek.

Ramazan ayının manevi atmosferinin doyasıya hissedileceği etkinlikte, ilahi dinletisinden Kur’an-ı Kerim tilavetine, geleneksel gölge oyunlarından tiyatro ve kukla gösterilerine kadar pek çok etkinlik yer alacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ayı olduğu vurgulanarak, “Birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, kardeşlik sofralarımızda buluştuğumuz ‘İlçemde İftar Var’ programımıza tüm Çağlayancerit halkını davet ediyoruz. Gönül soframızda bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşayacağız” ifadelerine yer verildi.