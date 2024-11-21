Saat 14.00’da başlayacak açılış programın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve Yazar İsmail Kara, söyleşi programında edebiyatseverlerle buluşacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 22 Kasım Cuma günü görkemli bir törenle edebiyatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Kitap tutkunlarını bir araya getirecek organizasyon, şehrin kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sunmayı hedefliyor. KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek açılış töreni, saat 14.00’da başlayacak. Etkinlik; yazarlar, yayınevleri ve edebiyat dostları için bir buluşma noktası olmayı vaat ediyor. Kitap Fuarı boyunca edebiyatın farklı alanlarından tanınmış isimler okuyucularla bir araya gelirken, imza günleri, söyleşiler ve panellerle zengin bir program sunulacak.

Edebiyat Rüzgârı Kahramanmaraş’ta Esecek

Geçmiş yıllarda büyük ilgi gören fuar, bu yıl da geniş bir katılımla edebiyat dünyasına kapılarını açıyor. Türkiye’nin dört bir yanından yayınevleri ve yazarların katılacağı etkinlik, birbirinden değerli isimlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca fuar boyunca çocuklara yönelik etkinlikler ve tematik sergilerle her yaştan ziyaretçiye hitap edecek programlar planlanıyor. Kültürel zenginliği paylaşmak ve şehrin edebiyat birikimini tanıtmak amacıyla düzenlenen fuara ve 22 Kasım Cuma günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek açılış programına tüm edebiyatseverler davet edildi.

Söyleşi Serisi Bahadır Yenişehirlioğlu ile Başlayacak

Fuarın açılış gününün ilk etkinliği, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun söyleşisi olacak. Saat 15.00’da başlayacak söyleşide Yenişehirlioğlu, edebiyat ve toplumsal konulara dair görüşlerini paylaşacak.

Onur Konuğu: İsmail Kara

Aynı günün bir diğer önemli etkinliği ise fuarın onur konuğu olan İsmail Kara ile gerçekleştirilecek. Eserlerinde Türk düşünce tarihine ve kültürel değerlere ışık tutan Kara, okurlarıyla buluşarak yazın yolculuğunu anlatacak. Yazar Kara, saat 16.00’da okurlarıyla bir araya gelecek.