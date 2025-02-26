İl Başkanı, "Şiddetin her türlüsüne karşı güçlü bir mücadele yürütmeye kararlıyız. Hukuki düzenlemelerden toplumsal farkındalık çalışmalarına kadar geniş kapsamlı bir program hayata geçireceğiz" dedi.

A Parti, kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve cinsel şiddetle mücadelede yeni bir yol haritası belirledi. Parti, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, şiddet mağdurlarına destek olmak ve toplumsal farkındalığı artırmak için kapsamlı bir eylem planı oluşturdu.

"Cezasızlık Algısına Son Vereceğiz"

A Parti İl BaşkanıFatin Rüştü KAYIRAN, açıklamasında şiddet vakalarına uygulanan cezaların caydırıcılığını artıracaklarını belirterek, "Kadına ve çocuklara yönelik şiddet vakalarında en büyük sorun Ceza Kanunu'ndaki eksiklik değil, 2016 yılında yapılan İnfaz Kanunu değişiklikleriyle cezaların etkinliğinin azaltılmasıdır. Bu düzenlemeleri yeniden ele alacak ve faillerin hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Şiddet Mağdurları İçin Güçlü Destek Mekanizmaları Kurulacak"

A Parti, şiddet mağdurlarının korunması ve bağımsız bir hayat kurabilmeleri için ekonomik destek ve hukuki yardım mekanizmalarını güçlendirecek. Bu kapsamda:

Ücretsiz hukuki destek sağlayacak merkezler kurulacak.

Kadın sığınma evlerinin sayısı artırılarak, yaşam standartları yükseltilecek.

Şiddet mağdurlarına yönelik meslek edindirme programları hayata geçirilecek.

İl Başkanı, “Şiddete maruz kalan kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için devlet destekli programlar geliştireceğiz. Hiçbir mağdur, çaresiz bırakılmayacak” dedi.

"Adli Süreçler Hızlandırılacak, Koruma Tedbirleri Güçlendirilecek"

A Parti, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet vakalarında adli süreçleri hızlandırarak mağdurların adalete erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Şiddet faillerine yönelik elektronik kelepçe gibi önleyici yöntemler uygulanacak ve kolluk kuvvetlerine şiddet vakaları konusunda kapsamlı eğitimler verilecek.

İl Başkanı Fatin Rüştü KAYIRAN, bu konuda hukuki uygulamadaki dikkatsizliğe dikkat çekerek, "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, kadın erkek, çocuk yetişkin tüm şiddet mağdurlarını korumayı amaçlamaktadır, ancak şiddet, toplumsal bir mesele değil, sadece adli vakalar olarak ele alındığı ve kolluk kuvvetlerine gerekli hukuki eğitim verilmediği için uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. 6284 sayılı Kanunun gerektiği gibi uygulanması için iç hukukumuzda bu kanuna uygun bir kanuni düzenleme yapılacak." şeklinde konuştu.

"Şiddetle Mücadelede Toplumsal Bilinci Artıracağız"

A Parti, medyada, okullarda ve ibadethanelerde şiddetle mücadeleye yönelik bilinçlendirme çalışmalarına da öncelik verecek. İl Başkanı KAYIRAN, “Toplumda ‘kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışını değiştirmek için her alanda eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenleyeceğiz. Şiddet mağdurlarının seslerini yükseltmelerini sağlayacak 7/24 hizmet veren anonim destek hatları oluşturacağız” dedi.

"Aileyi ve Toplumu Güçlendireceğiz"

Şiddetin, toplumun temel yapı taşlarından biri olan aile kurumunu zayıflattığını vurgulayan A Parti İl Başkanı KAYIRAN, "Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet, sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir meseledir. Bu sorunu kökten çözmek için kapsamlı bir politika izlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Şiddete Sıfır Tolerans"

A Parti’nin kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve cinsel şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğini belirten İl Başkanı Fatin Rüştü KAYIRAN, "Hukuki düzenlemelerden ekonomik desteğe, kolluk kuvvetlerinin eğitilmesinden toplumsal farkındalığa kadar her alanda etkin politikalar hayata geçireceğiz. Şiddetle mücadelede kararlıyız" diyerek açıklamasını tamamladı.