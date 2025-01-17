Görüşme sonrası Milletvekili Şan, şehirde hayata geçirilecek projeleri kamuoyuna duyurdu.

Görüşmede Adıyaman'a yapılacak yeni spor tesisleri ve devam eden projelerin hızla tamamlanması konusunda mutabakata varıldığını belirten Milletvekili Şan, şehirde spor altyapısını güçlendirecek önemli yatırımların planlandığını söyledi. Milletvekili Şan, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile yaptığımız görüşme sonucunda, 15 bin seyirci kapasiteli bir şehir stadyumu yapılması için destek sözü aldık. Bu stadyum, şehrimizin spor potansiyelini artıracak önemli bir adım olacak" dedi.

Adıyaman genelinde afet konutlarının bulunduğu bölgelere gençlik merkezleri, spor salonları ve futbol sahaları yapılması için de bakanlık desteği sağlandığı açıklandı.

Adıyaman'a Olimpik yüzme havuzu kazandırılması için çalışmaların hızlandırılacağı ve Altınşehir Mahallesi Üniversite Caddesi'nde bir spor salonu yapılacağı duyuruldu.

"Bakanımızı Adıyaman'da Ağırlayacağız"

Milletvekili Şan, Bakan Osman Aşkın Bak'ı projeleri yerinde incelemesi için Adıyaman'a davet ettiklerini belirtti.