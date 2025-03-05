7,5 TL fiyatla satışa sunulacak kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 15.00’ten itibaren vatandaşlarla buluşacak.

Ramazan Ayında Sofralara Destek!

Afşin Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, bu hizmetin tamamen halkın talebiyle ortaya çıktığını ve özellikle Ramazan ayında vatandaşların sofralarına katkı sağlamak amacıyla hızlandırıldığını belirterek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız bizden uygun fiyatlı, kaliteli ekmeğe kolay ulaşmak istediklerini söyledi. Biz de halkımızın sesini dinledik ve sözümüzü tuttuk! Ramazan ayında sofraların bereketini artırmak, özellikle dar gelirli ailelerimizin bütçesine katkı sağlamak için Halk Ekmek Satış Noktaları’nı açıyoruz. 6 Mart itibariyle saat 15.00’ten sonra Afşin’de ekmek almak daha hesaplı, daha kolay olacak. Halkımızın temel gıda maddesi olan ekmeğe uygun fiyatla erişebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

Halk İçin, Sofralar İçin Büyük Adım

Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşların bütçesine destek olmak amacıyla hayata geçirilen bu proje, ekonomik sıkıntılar karşısında halkın yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Artık vatandaşlar kaliteli ekmeğe uygun fiyatla ve herkesin erişebileceği noktalardan ulaşabilecek.

Belediye yetkilileri, vatandaşlardan gelecek önerileri dikkate alarak ilerleyen dönemde satış noktalarını artırabileceklerini belirtti. Afşin Belediyesi, halkı için çalışmaya, verdiği sözleri tutmaya devam ediyor.

Halk Ekmek Satış Noktaları (6 Mart 2025 Perşembe saat 15.00 itibariyle):

Gerger Mahallesi, Gerger TOKİ (Deprem Konutları)

Gaziosmanpaşa Mahallesi, Eski Odun Ambarları

Eski Belediye Meydanı (Yıkılan Belediye Binasının Yeri)

Talep Sizden, Hizmet Bizden! Afşin Belediyesi Her Zaman Halkının Yanında!