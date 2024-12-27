Toplantıya Müteşebbis Heyet Başkanı Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve Müteşebbis Heyet üyeleri katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, OSB’nin kurulumu için gerekli iş akışlarının hızlandırılması ve görev dağılımlarının yapılması konusunda önemli kararlar alındı. Projenin Afşin’e kazandıracağı ekonomik katkılar ve bölge halkına sağlayacağı istihdam olanakları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Sarıdoğan: “Afşin İçin Yeni Bir Kalkınma Süreci Başlıyor”

Toplantıda konuşan Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, OSB’nin bölgeye kazandıracağı faydalara dikkat çekerek, “Afşin için çok önemli bir projeye start vermenin heyecanını yaşıyoruz. Organize Sanayi Bölgemiz, hem ilçemizin ekonomisine büyük bir ivme kazandıracak hem de vatandaşlarımız için yeni iş imkânları yaratacak. Bugün burada alınan kararlar, bu projenin sağlam temeller üzerine kurulması adına çok kıymetlidir. Afşin’in hak ettiği bu yatırımı en kısa sürede hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız,” ifadelerini kullandı.

Başkan Kıraç: “Afşin’in Geleceği İçin Büyük Bir Adım”

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ise yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’ın TBMM’de Afşin Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından projeyi hızla hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Organize Sanayi Bölgesi, Afşin için uzun zamandır beklenen bir projeydi. Sayın Bakanımızın müjdeli açıklamaları sonrasında bu süreçte üzerimize düşen görevleri hızla yerine getirmek için çalışmalara başladık. İlçemizin hem ekonomik hem de sosyal kalkınmasını sağlayacak bu büyük adımı hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Belediyemiz, OSB’nin altyapı çalışmalarından lojistik desteğe kadar her aşamada elini taşın altına koymaya hazırdır. Müteşebbis heyetimizin değerli üyelerinin de katkılarıyla, bu projeyi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz.”

Emeği Geçenlere Teşekkürler

Afşin OSB’nin hayata geçirilmesine destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş Milletvekillerimiz Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci, Sayın Ömer Oruç Bilal Debgici, Sayın Mevlüt Kurt, Sayın Dr. Tuba Köksal, Sayın Prof. Dr. Mehmet Şahin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Sefer Turan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel, İl Başkanımız Sayın Av. Muhammed Burak Gül, İlçe Başkanımız Sayın Burhan Karabulut ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Afşin OSB ile Yeni Bir Dönem Başlıyor

Afşin OSB’nin kurulması, ilçeye yeni istihdam olanakları yaratacak ve yerel ekonomiyi güçlendirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Toplantıda, iş süreçlerinin hızlandırılması için bir dizi stratejik planlama yapılırken, önümüzdeki dönemde saha çalışmalarının da başlatılacağı vurgulandı.