Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım konforunu yükseltmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen lokasyonlardan biri de Afşin’in kırsal mahallelerinden Kabaağaç, Mehre, Yazıdere ve Soğucak’ı ilçe merkezine bağlayan grup yolu oldu.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 11 kilometrelik yol güzergâhında sürüş güvenliğini tehlikeye atan bozuk yüzeyler onarıldı ve yolun tamamına ikinci kat asfalt kaplama uygulaması yapıldı.

Bölge Halkı Çalışmalardan Memnun

Yapılan yenileme çalışmalarıyla birlikte bölge halkının ulaşımında konfor ve güvenlik seviyesi artırıldı. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ilçe merkezine daha rahat ulaşabilmesi hedeflenirken, aynı zamanda tarımsal ürünlerin taşınmasındaki zorluklar da ortadan kaldırıldı. Bölge sakinleri, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.