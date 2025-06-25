6 – 13 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği kurslara Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden çevrimiçi başvuru yapılabiliyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her yaş grubuna yönelik projeleri hayata geçiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım daha atıyor.

6 – 13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenecek yaz kursları, Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi çatısı altında minik katılımcılara hem eğlenceli hem de eğitici bir tatil sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda, çocukların zihinsel ve sanatsal gelişimini destekleyecek birbirinden farklı eğitimler ücretsiz olarak sunulacak.

Yaz kursları arasında; akıl zekâ oyunları, satranç, STEM, hızlı okuma, yaratıcı drama, çocuklar için felsefe (P4C), ritim ve bağlama gibi alanlar yer alıyor. Her biri alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimlerle, çocuklar hem yeni beceriler kazanacak hem de keyifli bir yaz geçirme imkânı bulacak.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, https://kamek.kahramanmaras.bel.tradresi üzerinden çevrimiçi başvuru yapabilecek. Son başvuru tarihi 27 Haziran Cuma. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kurs içerikleri ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylı bilgiye 0552 033 99 51 numaralı WhatsApp hattı üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.