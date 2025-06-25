Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin spor altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği yatırımlara bir yenisini daha ekliyor.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, şehrin merkezindeki önemli yeşil alanlardan biri olan 15 Temmuz Millet Bahçesi, kapsamlı bir dönüşümle 15 Temmuz Spor Vadisi’ne kavuşuyor. Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilecek dev proje için ilk somut adım atılıyor. 26 Haziran Perşembe günü saat 14.00’da yapılacak ihale ile dönüşüm süreci resmen başlayacak. Toplam 30 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek 15 Temmuz Spor Vadisi; spor, dinlenme ve doğal yaşam unsurlarını bir arada barındıracak şekilde tasarlandı. Proje kapsamında; 4 adet uluslararası standartlarda tenis sahası, 3 adet basketbol sahası, 1 adet bocce alanı, 2 açık hava fitness alanı, 2 açık alan satranç ünitesi, 2 masa tenisi alanı, 800 metrekarelik spor temalı çocuk oyun alanı, 40 adet modern kamelya, 10 bank, soyunma ve hakem odaları ile biyolojik gölet yer alacak. Bölgeye kazandırılacak tesis, yalnızca spor aktivitelerine ev sahipliği yapmakla kalmayacak; aynı zamanda vatandaşlara doğal bir dinlenme ve buluşma ortamı sunacak.

Başkan Görgel: “Sporu, Şehrin Merkezine Yerleştiriyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Kahramanmaraş’ı sporun her alanında güçlü, dinamik ve öncü bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu hedef doğrultusunda, şehrimizin merkezinde yer alan ve deprem sürecinde geçici barınma merkezi olarak hizmet veren 15 Temmuz Millet Bahçemizi, kapsamlı bir yenilemeyle Spor Vadisi’ne dönüştürüyoruz. Projemizle hem bu alanda deprem sonrası oluşan fiziki hasarı onaracak hem de Ebrar Sitesi ve çevresindeki yeni yerleşim alanları başta olmak üzere şehrimizin sosyal donatı ihtiyaçlarını karşılayacağız. Vatandaşlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz ve spor tutkunlarımız için modern, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturuyoruz. İnşallah 26 Haziran Perşembe günü ihalemizi gerçekleştireceğiz ve ardından hızla çalışmalarımıza başlayacağız. Bu büyük dönüşümde bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlıklarımıza ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza şükranlarımızı sunuyoruz” cümlelerini kaydetti.

Sporun ve Sosyal Yaşamın Yeni Adresi Olacak

Kahramanmaraş’ın spor altyapısına yeni bir soluk getirecek 15 Temmuz Spor Vadisi, her yaş grubundan vatandaşın kullanabileceği şekilde tasarlanırken, şehrin sosyal yaşamına da değer katacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, şehir merkezine nefes aldıracak yeni bir yaşam alanı da hizmete sunulmuş olacak.