İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Uygar Gündeşli ve oda yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz’ü makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, 28 Haziran 2025 tarihinde düzenlenecek olan İnşaat Mühendisliği Çalıştayı hakkında bilgi verilerek İl Başkanı Demiröz’e çalıştay davetiyesi takdim edildi.

Mesleki Dayanışma ve Katılımcı Diyalog Vurgusu

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Uygar Gündeşli, çalıştayın amacına dair yaptığı bilgilendirmede, mühendislik alanındaki güncel sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediklerini ve bu tür organizasyonlarda tüm paydaşların katkısının kıymetli olduğunu ifade etti.

İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ise nazik ziyaret ve anlamlı davet için teşekkür ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Şehrimizin yeniden inşa sürecinde, teknik meslek odalarının fikirleri ve katkıları son derece değerlidir. İnşaat Mühendisleri Odamızın bu çalıştay vesilesiyle ortaya koyacağı bilimsel yaklaşım ve çözüm önerileri, hem Kahramanmaraş hem de ülke genelinde önemli bir boşluğu dolduracaktır.”

Teşekkür ve Katılım Mesajı

Ziyaretin sonunda İl Başkanı Demiröz, İnşaat Mühendisleri Odası yönetimine teşekkür ederek, çalıştaya gereken önemin verileceğini ve teknik meselelere duyarlı bir bakışla destek sunmaya devam edeceklerini belirtti.