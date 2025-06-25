Afşin İlçe Başkanlığı Binası’nda gerçekleşen buluşmaya, Göksun İlçe Başkanı Emre Çiçek, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Teşkilatlar Arası Koordinasyon Güçleniyor

Ziyarette, sahada yürütülen çalışmalar, bölgesel ihtiyaçlar ve parti teşkilatlarının rolü detaylı şekilde ele alındı. İl Başkanı Demiröz, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Milliyetçi Hareket Partisi, sadece seçim zamanlarında değil, her daim sahada olan, milletin derdiyle dertlenen bir teşkilattır. İlçe teşkilatlarımızla uyum ve istişare içinde yol almaya devam ediyoruz.”

Afşin’de Yeni Dönem, Yeni Hedefler

Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan da ziyaretin kendileri için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “Afşin için hizmet üretmeye, toplumun her kesimine ulaşmaya kararlıyız. İl Başkanımızın bu ziyaretini, çalışmalarımıza duyulan güvenin göstergesi olarak görüyoruz,” dedi.