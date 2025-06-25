AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin ve ilçe teşkilatıyla birlikte sahada yapılan incelemelerde, devam eden yatırımların bölge ekonomisine katacağı değer değerlendirildi.

Revizyonlar ve Altyapı Güçlendirmeleriyle Yeni Dönem Başlıyor

Göksun Sanayi Sitesi, “asrın felaketi” olarak anılan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar alan alanlardan biri olmuştu. O günden bu yana süren iyileştirme süreci, bugün yeni yatırımlar ve altyapı projeleriyle daha da kapsamlı hâle geldi. Özdemir, sürece dair şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mevcut sanayi sitemiz, revizyon çalışmaları ve ek yatırımlarla çok daha modern, güvenli ve işlevsel hâle getiriliyor. Esnafımıza daha kaliteli hizmet alanları sunmak için gayretle çalışıyoruz.”

Depremin Yaraları Altyapıyla Sarılıyor

Sanayi sitesindeki mevcut işletmelerin ve üreticilerin, güçlendirilmiş altyapı ve yenilenen çalışma koşullarıyla daha verimli bir şekilde faaliyetlerini sürdürebileceğini vurgulayan Özdemir, yapılan işlerin sadece fiziki değil, ekonomik ve sosyal olarak da bölgeyi kalkındıracağına dikkat çekti.

Teşekkür ve Vizyon Mesajı: “Göksun Üretiyor, Türkiye Güçleniyor”

Furkan Özdemir, bu çalışmalara destek veren başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olmak üzere, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekillerine ve İl Başkanlığına teşekkür ederek şu mesajı verdi:

“Sanayi sitemizle birlikte sadece işletmeleri değil, bir ilçeyi ayağa kaldırıyoruz. Göksun üretiyor, Türkiye güçleniyor. İlçemizin kalkınması için her türlü adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.”