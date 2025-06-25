AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin ile birlikte şantiyeyi ziyaret eden Özdemir, yolun ulaşıma açılacağı tarihi kamuoyuyla paylaştı.

Göksun-Değirmendere Göleti Arası 20 Ağustos’ta Ulaşıma Açılıyor

Bölge halkının yıllardır beklediği önemli ulaşım projesinde sona yaklaşıldığını belirten Özdemir, “20 Ağustos tarihine kadar Göksun ile Değirmendere Göleti arası ulaşıma açılmış olacak. Bu, yalnızca bir yol değil, bölgemizin kalkınma hattıdır” dedi.

Bakanlığa ve Tüm Destekçilere Teşekkür

Özdemir, projenin ilerleyişinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Başta Ulaştırma Bakanımız olmak üzere, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve katkı sunan tüm teknik ekiplere ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Bu hizmet, halkımıza olan sözümüzün bir yansımasıdır.”

AK Parti’nin ulaşımda ortaya koyduğu vizyona vurgu yapan Furkan Özdemir, bu projenin Göksun’un sosyal ve ekonomik gelişimine ivme kazandıracağını belirtti.

“Yaparsa AK Parti yapar” diyerek kararlılık mesajı veren Özdemir, yolun tamamlanmasıyla birlikte hem ulaşım güvenliğinin hem de bölge ekonomisinin büyük kazanımlar elde edeceğini ifade etti.