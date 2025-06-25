MHP İl ve İlçe teşkilatlarıyla birlikte Elbistan Ziraat Odası Başkanı Vefa Bulut’u ziyaret eden Karakoç, zirai don nedeniyle büyük kayıp yaşayan çiftçilerin sorunlarını yerinde dinledi, çözüm yollarını tek tek anlattı.

Zirai Donun Yaraları Sarılıyor, TARSİM Devrede

Ziyaretin odağında, son dönem yaşanan zirai don felaketi yer aldı. Karakoç, tarım sigortası kapsamında olan ürünlerde TARSİM’in devreye girdiğini, zarar tespiti yapılan çiftçilere ivedi telafi ödemeleri yapıldığını belirtti. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’nın doğal afetlere karşı %50 hibe destekli projelerle üreticinin yanında olduğunu hatırlattı.

Sübvansiyonlu Kredilerde Erteleme ve Taksitlendirme Müjdesi

Karakoç, çiftçinin merakla beklediği konulardan biri olan sübvansiyonlu kredilere ilişkin Bakanlık cevabını da paylaştı:

“Ürünlerin doğal afetten etkilendiği tespit edilirse, çiftçimizin kullandığı sübvansiyonlu krediler %25 faiz/kar payı indirimiyle 1 yıl ertelenebiliyor. Ayrıca azami 5 yıla kadar %20 faiz/kar payı indirimli taksitlendirme imkânı da sağlanabiliyor.”

Meclis Araştırma Komisyonu Sahada

Karakoç, TBMM’de yürütülen Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarıyla ilgili de umutlu mesajlar verdi. “Verimli saha analizleriyle çok daha ileri düzey tedbir ve telafi mekanizmaları sunacağımızdan kuşkumuz yok,” diyen Karakoç, bu süreçte üreticinin yalnız bırakılmayacağının altını çizdi.

“Çiftçimize Sahip Çıkmak, Geleceğimize Sahip Çıkmaktır”

Çiftçinin yalnızca ekonomik değil, stratejik bir unsur olduğuna dikkat çeken Karakoç, şu net ifadeyle çağrısını yineledi:

“Her zaman söyledim, yine söylüyorum: Tarımsal üretim bir milli güvenlik meselesidir. Üreticimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz.”