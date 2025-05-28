Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarıyla vatandaşlara daha konforlu ve güvenli seyahat imkânı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de altyapı ve üstyapı projelerine hız veren Büyükşehir Belediyesi, Afşin’de önemli bir projeyi daha tamamladı.Efsus Turan Mahallesi’nde bulunan ve bölge için hayati öneme sahip olan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi, gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarla baştan uca yenilendi.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında genişletme ve sıcak asfalt serimi çalışmaları tamamlanan arterde, son olarak modern aydınlatma sistemleri de devreye alındı. Yeni nesil led teknolojisiyle donatılan cadde, gece saatlerinde de hem sürücülere hem yayalara yüksek güvenlik ve konfor sağlıyor.

35 Milyon TL’lik Yatırım

Toplamda 35 Milyon TL’lik yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje kapsamında yol platformu genişletildi, sıcak asfalt uygulaması yapıldı ve aydınlatma direkleri ile çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi. Afşin Millet Bahçesi, geçici konaklama alanı, kamu kurumları ve yerleşim yerlerine ulaşım sağlayan bu arter, yenileme çalışmalarıyla adeta prestij cadde görünümüne kavuştu.

Vatandaşlardan Tam Not

Hem araç hem yaya trafiği açısından önemli bir güzergâh olan Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi’nde yapılan çalışmalar, bölge sakinlerinin ve sürücülerin de takdirini topladı. Caddeyi kullanan vatandaşlar, ulaşımın daha konforlu hale geldiğini ve modern aydınlatma sistemleri sayesinde gece yolculuklarının artık çok daha güvenli olduğunu ifade etti.