Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kadınlara yönelik destekleyici eğitim programlarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca emek verilen kurs çalışmalarının meyvelerini sergiyle taçlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezleri iş birliğinde düzenlenen kurslarda eğitim alan kadın kursiyerlerin el emeğiyle ürettikleri ürünler, Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi’nde açılan özel bir sergide görücüye çıktı. Serginin açılış programına; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in eşi İlknur Görgel, Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılar, sergide yer alan el işi, tekstil, süsleme, ev dekorasyonu ve geleneksel el sanatlarına ait ürünleri büyük bir ilgiyle inceledi. İlknur Görgel ve Ayşe Taşkıran, sergiyi gezerek kursiyerlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kursiyer kadınlar ise aldıkları eğitim sayesinde hem yeni beceriler edindiklerini hem de sosyal hayata daha aktif katıldıklarını belirtti.