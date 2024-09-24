Kılıç, işçilerin ücret ve vergideki adaletsizlikler başta olmak üzere iş barışını bozacak birçok sorunla mücadele ettiğini belirtti.

Kılıç, mitingde yaptığı konuşmada, "İşçinin cebinden elinizi çekin" ifadelerini kullanarak, işçilerin hakları için kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini vurguladı. Türk-İş'in ülke genelinde başlattığı mitingler çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, ücret ve vergi sistemindeki adaletsizlikler, kamuda taşeron uygulamaları ve ücret dengesizliği gibi sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Kılıç, bu problemler çözüme kavuşana kadar mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.