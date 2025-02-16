Afşin Avcılar ve Atıcılar Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen yaban hayatı yemleme faaliyeti, Afşin Kaymakamlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği, Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ve doğaseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kar yağışının etkisini artırdığı bu günlerde, doğadaki canlılar için yapılan bu çalışma, yaban hayatının geleceği açısından büyük önem taşıyor!

DOĞAYA VE CANLILARA DESTEK SEFERBERLİĞİ!

Gerçekleştirilen yemleme faaliyetine Afşin İlçe Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Özgür Gümüşer ve ekibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği’ne bağlı İhsan Açoğlu, Selahattin Özdemir ve DKMP ekipleri katıldı. Zorlu hava koşullarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için dağlık ve ormanlık alanlara yem bırakıldı!

BAŞKAN ASLANTÜRK: “YABAN HAYATINA SAHİP ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Afşin Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ufuk Aslantürk, doğanın yaban hayatıyla güzel olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz yemleme faaliyetlerimizi bu yıl da sürdürüyoruz. Yaban hayvanlarının neslinin devamı için bu çalışmalar hayati önem taşıyor! Doğayı yalnızca bir kaynak olarak görmek yerine, onunla uyum içinde yaşamayı öğrenmeliyiz. Av turizmi ve doğal denge açısından bu tür faaliyetlerin sürekliliği büyük önem taşıyor. Bizler de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”

Başkan Aslantürk, Afşin İlçe Kaymakamı Muammer Sarıdoğan’a, İlçe Jandarma Komutanı Özgür Gümüşer ve ekibine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Göksun Şefliği’ne bağlı İhsan Açoğlu, Selahattin Özdemir ve DKMP ekiplerine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, “Doğaya sahip çıkalım ki yaban hayatı yok olmasın! Eğer doğaya değer verirsek, av turizmi de gelişir, doğal denge korunur.” ifadelerini kullandı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU, YABAN HAYVANLARI YEMLERE KAVUŞTU!

Yemleme organizasyonu kapsamında karla kaplı alanlara bırakılan yemler, bölgede yaşayan yaban hayvanlarının hayatta kalmasına büyük katkı sağladı. Zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan keklik, tilki, tavşan ve diğer yaban hayvanları için doğal yaşam alanlarına yem bırakıldı!

Afşin’de doğa ve yaban hayatına duyarlılığın artırılması için bu tür çalışmaların devam edeceği belirtildi.