Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. Yıl dönümünde deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta hizmete açılan 300 yatak kapasiteli HG Hospital hastanesine şehir protokolünden ziyaret yapıldı.

8B17C61A Fb46 42Fa 8Fd2 590853A2E1Ed

HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy’un karşıladığı ve hastaneyi gezdirdiği Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve beraberindeki heyet HG Hospital’ın Kahramanmaraş için çok önemli bir sağlık yatırımı olduğunu ifade ettiler.

Başkan Toptaş 25 Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu, Kendi Rekorunu Kırdı Başkan Toptaş 25 Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu, Kendi Rekorunu Kırdı

9A7Ee802 Fd75 46E4 8599 E9D9Ae11B180HG Hospital’ı gezen şehir protokolüne HG Hospital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Avşaroğlu ve HG Hospital Başhekimi Uzm. Dr. Levent Temel de eşlik etti.

202A9F1E F1F7 4062 8291 4F6F63A939E9