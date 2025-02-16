Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. Yıl dönümünde deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta hizmete açılan 300 yatak kapasiteli HG Hospital hastanesine şehir protokolünden ziyaret yapıldı.

HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy’un karşıladığı ve hastaneyi gezdirdiği Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve beraberindeki heyet HG Hospital’ın Kahramanmaraş için çok önemli bir sağlık yatırımı olduğunu ifade ettiler.

HG Hospital’ı gezen şehir protokolüne HG Hospital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Avşaroğlu ve HG Hospital Başhekimi Uzm. Dr. Levent Temel de eşlik etti.