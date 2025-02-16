Kahramanmaraş ve bölgenin sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla inşa edilen HG Hospital, düzenlenen törenle kapılarını açtı.

HG Hospital, 300 yatak kapasitesi, 90 yoğun bakım ünitesi ve 8 tam donanımlı ameliyathanesiyle sağlık alanında hizmete verecek.

Kardiyovasküler cerrahiden onkolojiye, kadın sağlığından fizik tedaviye kadar geniş bir branş yelpazesinde hizmet veren hastane, en son teknolojiyle donatılmış medikal cihazlarıyla dikkat çekiyor.

'100 kadro 300 yatak'

HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy’un girişimleriyle açılan hastane faaliyetlerine başladı.

Dr. Gürsoy açılışta yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremleri sonrası özellikle bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 100 kadro 300 yatak ve seviye 3 güzel bir hastaneyi bölgeye kazandırmanı mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle hekim olarak deprem sonrası süreçte Kahramanmaraş'ın sağlık alt yapısının güçlendirilmesi adına Sağlık Bakanlığı'mızın yaptığı projeler, bizim yaptığımız bu projeler şehre çok büyük bir değer katmaktadır. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'Deprem bölgesinde en büyük hastane burası'

Hastane açılışına katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Kahramanmaraş bizim çok önem verdiğimiz illerden birisi. Deprem öncesine göre şükrüsün deprem sonrası bu sayının üstüne çıktı. Deprem öncesi 1900 yatak sayımız vardı bugün itibariyle 2000 bini geçti. Bununla yetinmek istemiyoruz bu sayıyı tamamlanacak olan hastanelerimiz ile beraber bu rakama 2600 olacak ve inşallah Önsen Mahallesi’ndeki şehir hastanemiz ile yatak sayımız 3600 rakamlarına ulaşacak. Gerek üniversite gerekse özel sektörün tamamlayıcı rolü çok önemli. Bu anlamda da burada açılışını gerektirdiğimiz hastaneyi çok önemsiyoruz. Deprem bölgesinde en büyük hastane burası. Bu anlamada Kahramanmaraş’ta olması ayrı bir mutluluk ifade ediyor" dedi.