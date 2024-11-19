Eskiden çeyizlerin en önemli parçalarından biri olan ve evlenecek kızların ceviz sandıklarında saklanan bu emektar makineler, günümüz teknolojisiyle modern tasarımların bir parçası haline gelirken, bazıları da dekoratif birer obje olarak evleri süslüyor.

Ancak çalışmayan ya da zamanla yıpranan bu makineleri tekrar hayata döndüren ustalar sayesinde, dikiş makineleri sadece dekoratif değil, aynı zamanda işlevsel bir nitelik kazanıyor. Bu ustalardan biri, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yarım asırlık bir geçmişe sahip olan Abdullah Koyuncu.

Koyuncu Dikiş Makineleri Tamir Atölyesi

Abdullah Koyuncu, açtığı “Koyuncu Dikiş Makineleri Tamir Atölyesi” ile hem eski hem de yeni nesil dikiş makinelerine hayat veriyor. Atölyesinin kapısından içeri girildiğinde, adeta bir müzeye adım atmış gibi hissediyorsunuz. Vitrinde sergilenen tarihi dikiş makineleri, geçmişin izlerini taşırken, arka planda modern makinelerin tamiri için hummalı bir çalışma sürüyor. Yarım asırlık bir geçmişe dayanan bu işletme, bölgedeki emektar makineleri onarıp yeniden hayata kazandırarak, geçmişin değerini geleceğe taşımaya devam ediyor.

Koyuncu’nun titizlikle yaptığı tamir işleri sayesinde, tarihi makineler yeniden çalışır hale geliyor ve sahiplerine nostaljik bir mutluluk yaşatıyor. Öte yandan, güncel teknolojinin bir ürünü olan yeni nesil makinelerin tamir ve bakımı da burada itinayla yapılıyor.

Afşin’in Merkezinde, Kolay Ulaşım

Koyuncu’nun tamir atölyesi, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde herkesin kolayca ulaşabileceği merkezi bir lokasyonda hizmet veriyor. Eski dikiş makinelerini hayata döndürmek veya yeni makinelerin bakımını yaptırmak isteyenler için bu atölye, güvenilir ve kaliteli hizmetin adresi haline gelmiş durumda.

Bir Emek Hikâyesi

Abdullah Koyuncu’nun işine olan sevgisi ve özverisi, tarihi dikiş makinelerine hayat vererek onları sadece birer süs objesi olmaktan çıkarıyor. Aynı zamanda bu makineleri tekrar işlevsel hale getirerek, onları kullanan insanlara nostaljik bir değer sunuyor. Modern makinelerde de aynı ustalıkla çalışan Koyuncu, geçmişle geleceği aynı çatı altında buluşturmayı başarıyor.

Eğer siz de yıllardır çalışmayan bir dikiş makineniz varsa ya da modern makinelerinizin tamire ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, Koyuncu Dikiş Makineleri Tamir Atölyesi’ni ziyaret ederek bu tarihi atmosfere tanıklık edebilirsiniz.

Adres: Kahramanmaraş, Afşin Merkez, Koray Kundura Yanı

Usta: Abdullah Koyuncu

Hizmet: Tarihi ve modern dikiş makinelerinin tamir ve bakımı

İletişim: 0542 612 28 02