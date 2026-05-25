Başkan Akpınar, Kurban Bayramı’nın manevi iklimine dikkat çekerek, bayramın Dulkadiroğlu’na, Kahramanmaraş’a, Türkiye’ye ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Akpınar, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı’nın manevi iklimine bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bu mübarek günler; gönülleri yakınlaştıran, kırgınlıkları unutturan ve toplumsal birlikteliğimizi güçlendiren müstesna zamanlardır.

Bayramlar; büyüklerimizi hatırladığımız, küçüklerimizin sevincine ortak olduğumuz, komşuluk ve akrabalık bağlarımızı güçlendirdiğimiz, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize el uzattığımız özel günlerdir. Kurban Bayramı’nın ruhunda var olan paylaşma ve teslimiyet bilincinin, hayatımızın her alanına güzellikler katmasını temenni ediyorum.”

“BİRLİK VE KARDEŞLİK RUHUMUZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR”

Başkan Akpınar, mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, toplumun ortak değerler etrafında kenetlenmesinin önemine dikkat çekti.

“Bizleri güçlü kılan en önemli değer; zor zamanlarda da sevinçli günlerde de aynı duygu etrafında buluşabilmemizdir. Dulkadiroğlu’muzda ve Kahramanmaraş’ımızda dayanışma kültürümüzü yaşatmaya, hemşehrilerimizin yanında olmaya ve ilçemize hizmet etmeye aynı azim ve kararlılıkla devam ediyoruz.

Bu vesileyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor; gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum.”

“BAYRAM SEVİNCİ TÜM İSLAM ÂLEMİNE HUZUR GETİRSİN”

Başkan Akpınar, mesajının sonunda mazlum coğrafyalara da değinerek, bayramların barış, huzur ve kardeşlik iklimine vesile olması temennisinde bulundu.

“Başta Gazze ve Filistin olmak üzere, dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm, savaş ve işgal altında bulunan tüm mazlum kardeşlerimizin de bayram sevincini huzur içinde yaşayabilmesini diliyorum. Kurban Bayramı’nın İslam âleminde birlik, dirlik, kardeşlik ve merhamet duygularını güçlendirmesini temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; aziz milletimizin, kıymetli hemşehrilerimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyor; sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun.”