Afşin ilçesi Dede Baba Mahallesi ve Fener Sokak sakinleri, yıllardır süregelen düşük voltaj sorunları nedeniyle soğuk kış günlerinde büyük mağduriyet yaşıyor. Mahalle sakinlerinden Ramazan Arslaner, yaşadıkları sorunu dile getirerek, “Bırakın 220 volt elektrik almayı, şu an evlerimize gelen enerji 160 volt civarında. En yüksek gördüğümüz değer ise 174 volt. Bu düşük voltaj cihazlarımızı çalıştırmıyor, hayatımızı felç ediyor” dedi.

DOĞAL GAZ SEVİNCİ KABUSA DÖNDÜ

İki yıl önce mahallelerine doğal gaz hattı çekilmesiyle umutlandıklarını söyleyen Arslaner, yetersiz enerji nedeniyle bu sevincin kursaklarında kaldığını ifade ediyor. Kış aylarının sert geçtiği bölgede kombiler düşük voltaj nedeniyle çalışmıyor ve sık sık arıza veriyor. Arslaner, “Doğal gaz çektirdik ama ısınamıyoruz. Şimdi battaniyeye sarılıp soğuk geceleri geçirmek zorunda kalıyoruz” diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

“SOBAYI SÖKTÜK, ŞİMDİ ISINAMIYORUZ”

Doğal gazın gelmesiyle birlikte soba ve kömür kullanmayı bırakan vatandaşlar, elektrikli ısıtıcıların da yetersiz voltaj nedeniyle çalışmadığını belirtiyor. “Odun ve kömür almadık, sobaları söktük. Şimdi ne kombimiz çalışıyor ne de elektrikli ısıtıcılarımız. Çocuklarımız soğuk suyla banyo yapmak zorunda kalıyor. Cihazlarımız sık sık yanıyor. Bu mağduriyet ne zaman sona erecek?” diyerek çaresizliklerini ifade etti.

“ENERJİ SÖZLEŞMELERİNE UYULMUYOR”

Ramazan Arslaner, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile AKEDAŞ arasında yapılan sözleşmede, trafoların güçlendirilmesi gerektiğine dair maddeler bulunduğunu ancak bu yükümlülüğün yıllardır yerine getirilmediğini belirtti. “Sorunumuz 5-10 yıldır biliniyor. İlgili kurum bu sorunu görmezden geliyor. Bakanlık yetkililerine sesleniyoruz: Bu kuruma baskı yaparak mağduriyetimizi giderin. Çocuklarımız soğukta perişan oluyor, çözüm bekliyoruz” diyerek çağrıda bulundu.

“ÇIĞ GİBİ BÜYÜYEN MAĞDURİYET”

Arslaner, düşük voltaj sorunu nedeniyle cihazlarının sık sık arızalandığını ve her yıl ciddi maddi zarara uğradıklarını belirtti. “Elektrik dağıtım şirketi AKEDAŞ, kışın en çetin günlerinde bizi yalnız bırakıyor. Sözleşmelere uymadığı gibi, yıllardır sorunu çözmek için hiçbir somut adım atmıyor. Mağduriyetimiz çığ gibi büyüyor” dedi.

BÖLGE HALKI, BAKANLIKTAN MÜDAHALE BEKLİYOR

Ramazan Arslaner ve mahalle sakinleri, elektrik dağıtım şirketinden çözüm beklemekten umudu kesmiş durumda ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın müdahale ederek duruma el koymasını talep ediyor. “Kendi başımıza çözüm aramaktan yorulduk. Bakanlığın baskısıyla bu sorun çözülür diye umut ediyoruz” diyen Arslaner, kış mevsiminde bu mağduriyetin son bulması için yetkililerden acil adımlar beklediklerini söyledi.

Sonuç olarak, Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılayan Afşin halkı, en temel hakkı olan elektrikten mahrum bırakılıyor. Arslaner ve mahalle sakinleri, artık yıllardır süregelen ihmallere bir son verilmesini istiyor ve bu kışın son mağduriyetleri olmasını umuyor.