Osmaniye’de faaliyetlerini sürdüren fabrika, günlük 1200 tonluk üretim kapasitesiyle sadece üretim değil, istihdam alanında da büyük bir katkı sağlıyor.

Tarım ve Hayvancılığın Stratejik Önemi

Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir yer tutan tarım ve hayvancılık sektörü, yerli girişimcilerin yatırımlarıyla daha da güçleniyor. ADA Yem Fabrikası, soya, ayçiçeği ve pancar gibi yerli ürünlerden elde edilen yemleri dört farklı marka adı altında üretiyor: Safir Yem, Atlas Yem, Mayer Yem ve Ada Yem. Saatte 50 ton üretim kapasitesine sahip olan tesis, hayvancılık sektörünün ihtiyaçlarını yüksek kalite standartlarında karşılıyor.

Depreme Rağmen Üretim Kararlılığı

Afşin’deki üretim tesislerinin depremde zarar görmesi üzerine, üretim Osmaniye’ye taşındı. ADA Yem Fabrikası Kurucusu Mesut Karabulut, fabrikanın hem üretim hem de istihdam konusundaki kararlılığını şu sözlerle dile getirdi:

“Üretimi sürdürmek ve ülkemize katkı sağlamak öncelikli hedefimiz. Hem Osmaniye hem de Afşin’deki tesislerimizle daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.”

Tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine yönelik bu tür yatırımlar, hem ekonomiye hem de yerel istihdama büyük katkılar sağlıyor. ADA Yem Fabrikası, bölgesel kalkınmanın önemli bir örneği olarak Türkiye’nin üretim gücünü artırmaya devam ediyor.