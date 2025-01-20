Nesine 3.Lig 4.Grup’ta Kahramanmaraş’ı temsil eden Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, yeni transferlerle gittiği Ağrı deplasmanında gol bulamadı. Önemli mevkilere transferler yapan Kahramanmaraş ekibi aradığı golleri Ağrı deplasmanında bulamadı.

Ligin 2.yarısında Ağrı 1970 Spor’a konuk olan temsilcimiz, eksi 6 derecede mücadele etti. Maçın ilk yarısında kırmızı-beyazlılar, kontrollü oyunu tercih ederken, zaman zaman rakip kaleyi yokladı. Ancak ilk yarıda gol sesi çıkmazken oyuncular soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

2.YARIDA DA GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıya da temkinli bir oyunla başlayan Kahramanmaraş İstiklalspor, etkili ataklar geliştirerek rakip savunmayı zorladı. Ancak soğuk hava koşulları ve sert savunmalar, her iki takımın da gol bulmasını engelledi. Maçın ilerleyen dakikalarında temsilcimiz, savunma ve orta saha organizasyonlarıyla rakibin baskısını kırmaya çalıştı. Ağrı 1970 Spor da özellikle duran toplarla etkili olmaya çalışsa da başarılı olamadı. 90 dakika boyunca her iki takım da gol sevinci yaşayamayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Kahramanmaraş İstiklalspor, zorlu deplasmandan 1 puanla dönerek ligdeki puanını 29’a yükseltti.