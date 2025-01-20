1 Penaltının verilmediği adeta saç baş yoldurulan maçta konuk ekip Muşspor 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Konuk ekip Muş spor kafilesini Kahramanmaraşspor’un 12 adamı Edeler Grubu 2hoş geldiniz diyerek tribüne çağırdılar. Sezonun ilk maçında ise Kahramanmaraşspor deplasmanda Muş taraftarı tarafından ağırlanarak her yer Kahramanmaraş diyerek Hoş geldiniz tezahüratı yapmışlardı. Edeler Grubu da buna karşılık olarak Muşspor’a misafirperverliğini göstermiş oldu.

MAÇIN KARNESİ

STAD: Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha

HAKEMLER: Hatem Yarar, Burak Menteşe, Osman Korkmaz, Ali Koç

KAHRAMANMARAŞSPOR: 1. Olcay Toplu, 17. Miraç Türkyılmaz, 3. Bilal Özer, 54. Emre Kars, 20. Emre Aydın, 5. Burak Özsoy, 8. Birhan Vatansever, 7. Yasin Reis, 22. Mustafa Arda Mutlu, 25. Serdar Yıldırım, 2. Kemal Bayrak

YEDEKLER: 53. Siraç Tüfekçi, 61. Ali Osman Karnapoğlu, 9. Ahmet Eren Altındaş, 77. Batuhan Varlık, 9. Bünyamin Yavaşoğlu, 10. Harun Batuhan Ceyhan, 46. Mikdat Can Türkmen, 26. Salih Yüksekoğlu

MUŞSPOR KULÜBÜ: 53. İlker Günay, 4. Muhammet Fatih Yıldırım, 5. Efe Karaoğlu, 7. Ahmet Sun, 9. Yakup Alkan, 10. Metin Yüksel, 28. Halil Yılmaz, 16. Ayetullah Korkmazer, 49. Cem Çelik, 27. İlker Günaslan, 9. Yusuf Yıldırım,

YEDEKLER: 71. Enes Çetin, 2. Emirhan Kayalar, 11. Metin Emre Karaal, 22. Ahmet Tekin, 20. Tuğkan Kamışoğlu, 19. Batuhan Arıcı, 14. Akın Akman, 61. Emirhan Karagülle, 94. Taha Ahmet Balsu, 95. Noyan Öz

MAÇIN ÖZETİ

Maçın başlama düdüğüyle Kahramanmaraşspor, sahada baskılı bir oyun sergileyerek rakibini hızlı bir şekilde geriye çekmeye çalıştı. Ancak, Muşspor futbolcuları bu baskıyı çabuk kırarak oyun hakimiyetini ele geçirdi.

Ayağa paslarla topa sahip olmayı başaran konuk ekip, Kahramanmaraşspor’a karşı ataklar geliştirmeye başladı.

41. dakikada Muşspor’un organize ettiği bir atak golle sonuçlandı.

Halil Yılmaz'ın attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. Kahramanmaraşspor, bu gole kısa sürede yanıt vermeyi başardı.

43. dakikada, Emre Kars’ın ceza sahasında topu iyi değerlendirmesiyle takımını skorda eşitledi. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan takım ise Muşspor oldu.

Maçın 53. dakikasında, Halil Yılmaz bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Kahramanmaraşspor, toparlanmaya çalıştı, ancak geliştirilen ataklar Muşspor savunması tarafından etkili bir şekilde engellendi.

Muşspor, 78. dakikasında Yakup Alkan’la bir gol daha buldu. Bu golle farkı ikiye çıkaran konuk ekip, son dakikalarda Kahramanmaraşspor’un çabalarına rağmen maçı 3-1’lik skorla kazanmasını bildi.

Bu galibiyetle Muşspor puanını 28’e çıkararak 5. sıraya yükseldi.

Kahramanmaraşspor ise bu mağlubiyetle birlikte 22 puanda kaldı ve 8. sıraya gerileyerek, üst sıralara yükselme hedefini zorlaştırdı.

Kahramanmaraşspor, bu mağlubiyetin ardından önümüzdeki hafta deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak. Muşspor ise rahat bir galibiyetin ardından, Silifkespor’u kendi sahasında konuk edecek.