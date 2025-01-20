Kayıran, yaşlıların bilgi birikimi ve yaşam tecrübeleri ile genç nesillere rehberlik ettiğini vurgulayarak, onların toplumdaki yerinin önemine değindi.

Kayıran, modernleşme sürecinin yaşlıları yalnızlaştırdığını, kentleşme ile birlikte çocukların farklı şehirlere göç etmesinin sosyal izolasyona yol açtığını ifade etti.

Ülkemizde yaklaşık dokuz milyon yaşlı olduğuna dikkat çeken Kayıran, bu bireylerin çoğunun yalnızca emekli maaşı ile yaşam mücadelesi verdiğini, gıda enflasyonu nedeniyle büyükşehirlerde geçinmenin imkansız hale geldiğini dile getirdi.

Kayıran, özellikle kronik hastalıklara sahip yaşlıların hastanelere ulaşımda ve tedaviye erişimde büyük zorluklar yaşadıklarını öne sürdü.

Yaşlı bakımının genellikle aile içinde yapıldığını, bunun da aile bireyleri üzerinde yoğun bir yük oluşturduğunu belirten Kayıran, akrabaların yetersiz kaldığı durumlarda kurum bakımının da çoğu hane için erişilemez olduğunu iddia etti.

Kayıran, Anahtar Parti olarak yaşlıların maruz kaldığı kötü yaşam koşullarına karşı çıktıklarını ve devletin bu sorumluluktan kaçamayacağını belirtti.